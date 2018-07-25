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У Ryanair почали страйк: скасовано сотні рейсів

У Ryanair почали страйк: скасовано сотні рейсів

Київ • УНН

 • 9389 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Страйк персоналу великого європейського бюджетного авіаперевізника Ryanair почався в чотирьох європейських країнах - у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії, повідомляє УНН з посиланням на euronews.

В цілому у континентальній Європі можуть бути скасовані не менше 600 рейсів, і це може торкнутися, як повідомляється, понад 60 тис. пасажирів.

Бюджетна авіакомпанія переживає важкі фінансові часи. Її щоквартальний прибуток скоротився на 20% в порівнянні з тим же періодом попереднього року.

Нинішній страйк може стати найбільшим в історії Ryanair.

Незважаючи на те, що керівництво пішло на низку поступок профспілкам, персонал продовжує вимагати підвищення зарплат і поліпшення умов праці. У зв'язку з цим авіакомпанія не виключає прийняття кардинальних заходів у разі продовження страйків. Напередодні початку акції Ryanair опублікувала відомості про те, скільки наразі заробляють пілоти: командир екіпажу отримує до 200 тисяч євро на рік.

При цьому в самій компанії вибачилися перед клієнтами.

"Ми приносимо свої вибачення 50 тисячам клієнтів з Бельгії, Іспанії та Португалії, чиї рейси сьогодні були скасовані в минулу середу через страйк деяких з членів нашого персоналу в цих країнах. У цих країнах не було ніяких подальших збоїв, і всі регулярні рейси сьогодні здійснюються в звичайному режимі", - повідомили в Ryanair.

Крім того, авіаперевізник повідомив про затримки сьогоднішніх рейсів.

"Проблеми нестачі персоналу у Франції, Німеччині, Греції та Великій Британії призвели до затримок до 50 (14%) першої хвилі з 345 наших рейсів цього ранку. Ми шкодуємо про ці затримки і робимо все можливе, щоб обмежити вплив цього на рейси протягом решти дня", - заявили в компанії.

Нагадаємо, близько 30 пасажирів постраждали через падіння тиску в літаку Ryanair.

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