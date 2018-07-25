В Ryanair начали забастовку: отменены сотни рейсов

В целом в континентальной Европе могут быть отменены не менее 600 рейсов, и это может затронуть, как сообщается, свыше 60 тыс. пассажиров.

Бюджетная авиакомпания переживает тяжелые финансовые времена. Ее ежеквартальная прибыль сократилась на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Нынешняя забастовка может стать крупнейшей в истории Ryanair.

Несмотря на то, что руководство пошло на ряд уступок профсоюзам, персонал продолжает требовать повышения зарплат и улучшения условий труда. В этой связи авиакомпания не исключает принятия кардинальных мер в случае продолжения забастовок. Накануне начала акции Ryanair опубликовала сведения о том, сколько в настоящее время зарабатывают пилоты: командир экипажа получает до 200 тысяч евро в год.

При этом в самой компании извинились перед клиентами.

"Мы приносим свои извинения 50 тысячам клиентов из Бельгии, Испании и Португалии, чьи рейсы сегодня были отменены в прошлую среду из-за забастовки некоторых из членов нашего персонала в этих странах. В этих странах не было никаких дальнейших сбоев, и все регулярные рейсы сегодня осуществляются в обычном режиме", - сообщили в Ryanair.

Кроме того, авиаперевозчик сообщил о задержках сегодняшних рейсов.

"Проблемы нехватки персонала во Франции, Германии, Греции и Великобритании привели к задержкам до 50 (14%) первой волны из 345 наших рейсов этим утром. Мы сожалеем об этих задержках и делаем все возможное, чтобы ограничить влияние этого на рейсы в течение оставшегося дня", - заявили в компании.

Напомним, около 30 пассажиров пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair.