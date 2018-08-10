Сьогодні в Європі через страйк Ryanair скасовані 400 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні пілоти ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочали наймасштабніший страйк в історії перевізника - скасовані 400 європейських рейсів із 2400, передає УНН з посиланням на DW.
Протестна акція розпочалась о 3:01 за місцевим часом в п'ятницю 10 серпня і триватиме до 2:59 суботи 11 серпня.
У зв'язку зі страйком, що проходить в Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів - кожен шостий з тих, що планувалися на цей день європейських польотів Ryanair.
Найбільше рейсів - 250 - скасували у Німеччині. Анульовано практично всі рейси, які повинні були стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня. Лише вдень з Німеччини знову почнуть вилітати літаки Ryanair, мова йде про зворотні рейси в інші країни, де немає страйків.
Усього від страйку постраждають близько 55 тисяч пасажирів, з них - понад 42 тисяч в Німеччині. Їм запропоновано перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток.
Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та поліпшити умови праці. Керівник Vereinigung Cockpit Мартін Лохер заявив, що Ryanair відповідальна за ескалацію конфлікту, страйк і скасування рейсів. Лоукостеру неодноразово закидали недостатню оплату праці своїм працівникам, що Ryanair заперечує.
Нагадаємо, 25 липня страйк персоналу великого європейського бюджетного авіаперевізника Ryanair почався в чотирьох європейських країнах - у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії.