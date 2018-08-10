Сегодня в Европе из-за забастовки Ryanair отменены 400 рейсов

Протестная акция началась в 3:01 по местному времени в пятницу 10 августа и продлится до 2:59 субботы 11 августа.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов - каждый шестой из запланированных на этот день европейских полетов Ryanair.

Больше всего рейсов - 250 - отменили в Германии. Аннулировано практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Только днем ​​из Германии снова начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет о обратных рейсах в другие страны, где нет забастовок.

Всего от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них - более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Руководитель Vereinigung Cockpit Мартин Лохера заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовку и отмену рейсов. Лоукостер неоднократно обвиняли в недостаточной оплате труда своих работников, Ryanair отрицает.

Напомним, 25 июля забастовка персонала крупного европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair началась в четырех европейских странах - в Бельгии, Испании, Португалии и Италии.