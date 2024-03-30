Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

За последние сутки оккупанты совершили 442 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

россияне нанесли 442 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области в течение последних суток.

3 авиационных удара оккупанты совершили по Малой Токмачке и Роботино.

Боевые беспилотные летательные аппараты атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку - всего 91 раз.

9 вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов пришлись на Малую Токмачку и Роботино.

339 артударов было нанесено по территориям Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Воздвижевки.

Добавим

За сутки получено 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, без жертв среди гражданского населения.

За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов