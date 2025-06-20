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Информация о лишении прав за включение аварийки в знак благодарности оказалась фейком - опровержение полиции

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Полиция опровергает информацию о лишении прав за использование "аварийки" в знак благодарности. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подтвердил, что это фейк, отметив, что хотя и есть штраф за неправомерное использование, лишение прав за благодарность не предусмотрено.

Информация о лишении прав за включение аварийки в знак благодарности оказалась фейком - опровержение полиции

В сети распространяется сообщение о том, что водителей автомобилей якобы начали наказывать лишением прав за использование аварийной сигнализации в качестве знака благодарности. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг эту информацию, пишет УНН со ссылкой на сообщение Белошицкого в Telegram.

Детали

Белошицкий отметил, что согласно правилам дорожного движения, водители могут включать аварийную сигнализацию в некоторых случаях. Они предусмотрены п. 9.9. ПДД:

  • в случае вынужденной остановки на дороге;
    • в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;
      • на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;
        • на буксируемом механическом транспортном средстве;
          • на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;
            • на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;
              • в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

                И наконец, что не написано в ПДД — благодарность или извинение: Классический случай — когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге)

                - добавил Белошицкий.

                Заместитель начальника Департамента патрульной полиции добавил, что использование аварийной сигнализации должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге и не мешать движению и не создавать аварийной обстановки.

                То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, что мы не "формируем" вопросы вежливости на дороге

                - подчеркнул Белошицкий

                Он также добавил, что ответственность за неправомерное использование аварийной сигнализации предусматривается в виде штрафа согласно статье ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

                Дополнение

                В Украине не вводили новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля. Алексей Белошицкий призвал доверять только официальным источникам.

                Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство "изменений" в Правилах дорожного движения, в частности относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение - усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.

                Павел Зинченко

                Павел Зинченко

                ОбществоАвто
                Украина
                Tesla
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