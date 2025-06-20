Информация о лишении прав за включение аварийки в знак благодарности оказалась фейком - опровержение полиции

В сети распространяется сообщение о том, что водителей автомобилей якобы начали наказывать лишением прав за использование аварийной сигнализации в качестве знака благодарности. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг эту информацию, пишет УНН со ссылкой на сообщение Белошицкого в Telegram.

Детали

Белошицкий отметил, что согласно правилам дорожного движения, водители могут включать аварийную сигнализацию в некоторых случаях. Они предусмотрены п. 9.9. ПДД:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;

на буксируемом механическом транспортном средстве;

на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

И наконец, что не написано в ПДД — благодарность или извинение: Классический случай — когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге) - добавил Белошицкий.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции добавил, что использование аварийной сигнализации должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге и не мешать движению и не создавать аварийной обстановки.

То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, что мы не "формируем" вопросы вежливости на дороге - подчеркнул Белошицкий

Он также добавил, что ответственность за неправомерное использование аварийной сигнализации предусматривается в виде штрафа согласно статье ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

Дополнение

В Украине не вводили новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля. Алексей Белошицкий призвал доверять только официальным источникам.

Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство "изменений" в Правилах дорожного движения, в частности относительно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, на самом деле действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение - усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.