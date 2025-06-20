Інформація про позбавлення прав за включення аварійки в знак подяки виявилася фейком - спростування поліції

У мережі поширюється повідомлення про те, що водіїв автомобілів начебто почали карати позбавленням прав за використання аварійної сигналізації як знак подяки. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував цю інформацію пише УНН з посиланням на допис Білошицького в Telegram.

Деталі

Білошицький зазначив, що згідно з правилами дорожнього руху, водії можуть вмикати аварійну сигналізацію в деяких випадках. Вони передбачені п. 9.9. ПДР:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено;

на механічному транспортному засобі, що буксирується;

на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їхньої посадки чи висадки;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Й нарешті, що не написано в ПДР — подяка або вибачення: Класичний випадок — коли водій хоче подякувати або вибачитися за маневр (наприклад, за пропуск в черзі або за помилку на дорозі) - додав Білошицький.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції додав, що використання аварійної сигналізації має відповідати реальним умовам та обстановці на дорозі та не заважати руху й не створювати аварійної обстановки.

Тобто аварійку не слід використовувати в ситуаціях, коли це створить аварійну ситуацію. І звісно, що ми не "формуємо" питання ввічливості на дорозі - наголосив Білошицький

Він також додав, що відповідальність за неправомірне використання аварійної сигналізації передбачається у вигляді штрафу згідно з статтею ст. 122 КУпАП), але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.

Доповнення

В Україні не вводили нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Олексій Білошицький закликав довіряти лише офіційним джерелам.

Попри активне обговорення в мережі, більшість "змін" у Правилах дорожнього руху, зокрема щодо зупинок на автомагістралях і вимог до освітлення авто, насправді діють ще з 2023 року. Реальне нововведення - посилення контролю за технічним оглядом комерційного транспорту.