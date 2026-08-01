Инфантино отозвал план частичной приватизации чемпионатов мира после волны протестов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал свое предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после резкой критики со стороны футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

Инициатива Инфантино предусматривала создание коммерческой компании, в которую могли бы войти частные инвесторы, что вызвало масштабное сопротивление среди футбольных организаций.

Внимательно выслушав все мнения, я четко понял, что этот проект вызвал такой раскол, что независимо от уровня его поддержки он больше не соответствует целям, ради которых был предложен – заявил Инфантино, слова которого приводит Reuters.

Ранее против этой инициативы выступили УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ. На фоне критики в отставку также подал старший советник Инфантино, а генеральный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что готов покинуть свой пост из-за несогласия с проектом.

Планы Инфантино вызвали бунт в ФИФА, гендиректор готов уйти в отставку