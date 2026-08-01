Инфантино отозвал план частичной приватизации чемпионатов мира после волны протестов
Киев • УНН
Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после критики со стороны УЕФА, АФК и КОНКАКАФ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал свое предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после резкой критики со стороны футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
Инициатива Инфантино предусматривала создание коммерческой компании, в которую могли бы войти частные инвесторы, что вызвало масштабное сопротивление среди футбольных организаций.
Внимательно выслушав все мнения, я четко понял, что этот проект вызвал такой раскол, что независимо от уровня его поддержки он больше не соответствует целям, ради которых был предложен
Ранее против этой инициативы выступили УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ. На фоне критики в отставку также подал старший советник Инфантино, а генеральный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что готов покинуть свой пост из-за несогласия с проектом.
Планы Инфантино вызвали бунт в ФИФА, гендиректор готов уйти в отставку01.08.26, 02:56 • 5465 просмотров