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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия резко сократила импорт российских алмазов: в чем причина

Индия резко сократила импорт российских алмазов: в чем причина

Киев  •  УНН

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В сентябре 2024 года Индия уменьшила импорт российских алмазов со $112 млн до $1,5 млн из-за санкций G7. Основными поставщиками алмазов для Индии стали Бельгия, Гонконг и ОАЭ.

В сентябре 2024 года Индия сократила импорт российских алмазов в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта составил лишь $1,5 млн, в то время как в сентябре 2023 года эта сумма составляла $112 млн. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

В сентябре Индия резко сократила импорт российских алмазов в 25 раз из-за санкций, введенных странами G7. Общий объем закупок уменьшился до $1,5 млн по сравнению с $112 млн в сентябре прошлого года. 

Резкое сокращение связано с санкциями, введенными странами G7 против России. Основными поставщиками алмазов в Индию остаются Бельгия ($186 млн), Гонконг ($448 млн) и ОАЭ ($581 млн).

Напомним, что страны G7 в этом году договорились о запрете импорта российских алмазов. Сначала санкции касались необработанных камней, но впоследствии были распространены и на минералы, обработанные в третьих странах.

Напомним

Цены на бриллианты на мировом рынке упали до многолетних минимумов, из-за ряда факторов. Только с начала года индекс цен на бриллианты в 1 карат упал на 23%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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