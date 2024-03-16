Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским оперативную ситуацию - имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы, передает УНН.

Сегодня говорили с Главкомом Сырским оперативную ситуацию проговорили подробно: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче - отметил Зеленский.

В своем обращении Президент также отметил воинов, которые сражаются на передовой - на земле: каждый солдат, каждый командир.

"Особенно на тех направлениях, где наиболее интенсивные бои. Покровский, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Спасибо всем нашим бригадам, всем боевым подразделениям, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте", - резюмировал он.

Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский