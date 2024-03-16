Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

Российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения и добавил, что Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что сегодня, к сожалению, увеличилось количество погибших после удара по Одессе: двадцать одна жизнь забрана. Он выразил соболезнования родным, близким, а также отметил, что всем раненым оказывается необходимая помощь.

Президент также заверил, что обязательно будут россии ответы и в чисто военном плане.

В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Я благодарю Вооруженные Силы Украины, Службу безопасности Украины, Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо нашему оборонно-промышленному комплексу - всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность - то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - резюмировал Зеленский.

С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский