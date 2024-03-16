Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  118377 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  136579 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  138298 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  137795 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113118 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127249 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120442 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128903 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141543 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128489 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.

Война •   •  13159 просмотра
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.

Война •   •  11984 просмотра
россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.

Война •   •  14732 просмотра
США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.

Война •   •  16384 просмотра
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Война •   •  15653 просмотра
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что об обмене российского села Теткино на оккупированный Мелитополь говорить рано, поскольку российские добровольцы не собираются прекращать свои действия в ближайшее время.

Война •   •  16813 просмотра
"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.

Война •   •  20589 просмотра
Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В оккупированном россией городе Бердянск, Украина, прогремел громкий взрыв. По сообщениям соцсетей, это была не операция противовоздушной обороны или учения.

Война •   •  23741 просмотра
В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

На озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М".

Общество •   •  25292 просмотра
В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Немецкая полиция арестовала россиянку и ее мужа, подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты из Харькова, которая приехала в Германию с матерью и дочерью 4 месяца назад.

Криминал и ЧП •   •  26043 просмотра
Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа