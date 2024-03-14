С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем Украина накапливает все больше дальнобойной силы, передает УНН.

"... сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий - оборонных. Официально о таком не говорим. И сейчас, во время войны, не можем открыто показывать все, что мы можем. После войны, конечно, будем выражать нашу благодарность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы - такой дальнобойной нашей силы", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашего оружия будет больше - снарядов, дронов, систем РЭБ.