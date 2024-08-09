Илон Маск собрал более миллиарда просмотров, распространив десятки обманчивых постов о выборах в США

Согласно исследованию интернет-экспертов, технологический миллиардер Илон Маск сделал не менее 50 публикаций на платформе X с января 2024 года, которые содержат дезинформацию о президентских выборах в США. Их просмотрели почти 1,2 миллиарда раз. Пишет УНН со ссылкой на France24 и ORF.

Детали

Исследователи из Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH) утверждают, что с января идентифицировали 50 сообщений Илона Маска, который имеет более 193 миллионов подписчиков в социальных сетях. Эти сообщения содержали предвыборные заявления, которые впоследствии были опровергнуты независимыми фактчекерами.

Организация также сообщила, что в этом году сообщения основателя "SpaceX" и владельца платформы Х, просмотрели почти 1,2 миллиарда раз.

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Маск является сторонником правого бывшего президента США и нового кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Дополнение

Маск также вызвал критику за то, что обнародовал обработанное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео о кандидате в президенты от Демократической партии Камале Харрис. Речь шла о том, что "что 81-летний президент Джо Байден был старым и что Харрис сама была самым большим наемником в разнообразии".

Напомним



Дональд Трамп сообщил, что даст интервью Илону Маску 12 августа. Детали разговора не раскрываются.