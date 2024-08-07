"Теперь это война": Маск подал в суд на рекламодателей из-за "бойкота" X

X/Twitter Илона Маска подает в суд на группу рекламодателей и крупные компании, обвиняя их в незаконном согласии "бойкотировать" сайт, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Иск, как указано, подан против пищевых гигантов Unilever и Mars, частной медицинской компании CVS Health и компании по возобновляемым источникам энергии Orsted, а также торговой ассоциации под названием Всемирная федерация рекламодателей (WFA) в техасский суд.

X утверждает, что они лишили его "миллиардов долларов" дохода.

Юридические эксперты говорят, что дело вряд ли будет успешным, поскольку будет трудно доказать какой-то сговор или соглашение между компаниями.

Иск касается периода в 2022 году, сразу после того, как Маск купил X, тогда известный как Twitter, когда доходы от рекламы резко упали.

Некоторые компании с опаской относились к рекламе на платформе, поскольку росли опасения, что ее новый владелец недостаточно серьезно относится к удалению вредоносного контента.

В течение года после того, как Маск купил то, что раньше было Twitter, доходы от рекламы упали более чем вдвое.

Генеральный директор X Линда Яккарино заявила: "Люди страдают, когда рынок идей ограничивается. Ни одна небольшая группа людей не должна монополизировать то, что монетизируется".

Она заявила, что предполагаемый "бойкот" угрожает "способности компании процветать в будущем".

Маск написал в Твиттере: "Мы пытались быть хорошими в течение 2 лет, но не получили ничего, кроме пустых слов. Теперь это война".

WFA и обвиняемые компании не ответили на запросы о комментариях.

В своем иске X утверждает, что обвиняемые фирмы несправедливо удерживали расходы, соблюдая стандарты безопасности, установленные инициативой WFA под названием Global Alliance for Responsible Media (Garm).

Заявленная цель Garm - "помочь отрасли решить проблему незаконного или вредного контента на цифровых медиаплатформах и его монетизации через рекламу".

Делая это, X утверждает, что компании действовали против своих собственных экономических интересов в сговоре против платформы, которая нарушила антимонопольное или конкурентное законодательство США.

Видеохостинговая компания Rumble, которую поддерживают правые влиятельные лица, выдвинула во вторник аналогичные претензии в отдельном иске против Всемирной федерации рекламодателей.

Маск скаржиться, що Twitter втратив 50% доходів від реклами