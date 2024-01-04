Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак
Киев • УНН
Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.
Представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, комментируя слова командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракеты к ПЗРК, в частности "Patriot" хватит для отражения еще нескольких масштабных атак рф, заявил, что ничего экстраординарного не происходит и партнеры предоставляют ракеты по необходимости, передает УНН.
Сегодня СМИ разнесли слова Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК хватит лишь на несколько таких массированных атак! Очевидно речь о 29 декабря и 2 января. В частности, в комментарии французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия - "Patriot".
Детали
Игнат отметил, что партнеры предоставляют Украине ракеты по насущной необходимости.
"Ну конечно же, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по насущной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас это дефицитный товар, как советские - до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран. Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?", - написал Игнат.
Он подчеркнул, что ничего экстраординарного не происходит.
"Поэтому ничего экстраординарного не происходит, конечно враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогущие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители. Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА СКОЛЬКО АТАК", - заявил Игнат.
Дополнение
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас у Украины достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких масштабных авиаударов рф.
Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак
Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.
В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году
В 2023 году Министерство финансов Украины выдало 41 000 транзитных деклараций и 182 разрешения на упрощение транзита в рамках "беспошлинного режима".
Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ
Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.
Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы
Владельца украинской компании подозревают в контрабанде медицинских товаров в россию для использования в военных целях.
Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы
Telegram-каналы оккупированного Крыма сообщают об атаке дронов, взрывы слышали в Евпатории и Новофедоровке.
Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.
"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций
Оформлено 41 тысячу таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System).