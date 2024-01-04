Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
  •  130523 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
  •  122339 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
  •  161700 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
  •  139351 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  160938 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  178527 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  193015 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  196365 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  185506 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  183082 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  184072 просмотра

ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт

Эксклюзив
Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве
1 января  •  231036 просмотра

Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве

Эксклюзив
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
1 января  •  254769 просмотра

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Эксклюзив
Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт
1 января  •  190685 просмотра

Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  219362 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ignat-otreagiroval-na-to-chto-raket-k-zrk-patriot-khvatit-na-neskolko-massirovannikh-atak

Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 18:57  •  24871 просмотра

Read in English

Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.

Представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, комментируя слова командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракеты к ПЗРК, в частности "Patriot" хватит для отражения еще нескольких масштабных атак  рф, заявил, что ничего экстраординарного не происходит и партнеры предоставляют ракеты по необходимости, передает УНН. 

Сегодня СМИ разнесли слова Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК хватит лишь на несколько таких массированных атак! Очевидно речь о 29 декабря и 2 января. В частности, в комментарии  французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия - "Patriot".

 - написал Игнат в Facebook. 

Детали

Игнат отметил, что партнеры предоставляют Украине ракеты по насущной необходимости.   

"Ну конечно же, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по насущной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас это дефицитный товар, как советские - до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран. Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?", - написал Игнат. 

Он подчеркнул, что ничего экстраординарного не происходит. 

"Поэтому ничего экстраординарного не происходит, конечно  враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогущие  ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители. Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА СКОЛЬКО АТАК", - заявил Игнат. 

Дополнение

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас у Украины достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких масштабных авиаударов рф.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ігнат відреагував на, те що ракет до ЗРК "Patriot" вистачить на кілька масованих атак
Ignat reacted to the fact that the missiles for the Patriot system are enough for several massive attacks
Новости по теме

Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак

Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.

Война •   •  24871 просмотра
Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак

В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году

В 2023 году Министерство финансов Украины выдало 41 000 транзитных деклараций и 182 разрешения на упрощение транзита в рамках "беспошлинного режима".

Экономика •   •  29918 просмотра
В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году

Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ

Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.

Война •   •  28296 просмотра
Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ

Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы

Владельца украинской компании подозревают в контрабанде медицинских товаров в россию для использования в военных целях.

Криминал и ЧП •   •  22691 просмотра
Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы

Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы

Telegram-каналы оккупированного Крыма сообщают об атаке дронов, взрывы слышали в Евпатории и Новофедоровке.

Война •   •  26754 просмотра
Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы

Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.

Политика •   •  100534 просмотра
Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях

"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Война •   •  85898 просмотра
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях

Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.

Политика •   •  63161 просмотра
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один

В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.

Политика •   •  63064 просмотра
В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров

"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций

Оформлено 41 тысячу таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System).

Экономика •   •  39095 просмотра
"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций