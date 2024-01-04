Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак

Представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, комментируя слова командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракеты к ПЗРК, в частности "Patriot" хватит для отражения еще нескольких масштабных атак рф, заявил, что ничего экстраординарного не происходит и партнеры предоставляют ракеты по необходимости, передает УНН.

Сегодня СМИ разнесли слова Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК хватит лишь на несколько таких массированных атак! Очевидно речь о 29 декабря и 2 января. В частности, в комментарии французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия - "Patriot". - написал Игнат в Facebook.

Детали

Игнат отметил, что партнеры предоставляют Украине ракеты по насущной необходимости.

"Ну конечно же, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по насущной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас это дефицитный товар, как советские - до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран. Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?", - написал Игнат.

Он подчеркнул, что ничего экстраординарного не происходит.

"Поэтому ничего экстраординарного не происходит, конечно враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогущие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители. Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА СКОЛЬКО АТАК", - заявил Игнат.

Дополнение

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас у Украины достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких масштабных авиаударов рф.