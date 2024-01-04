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Ігнат відреагував на, те що ракет до ЗРК "Patriot" вистачить на кілька масованих атак

Ігнат відреагував на, те що ракет до ЗРК "Patriot" вистачить на кілька масованих атак

Київ • УНН

 • 30531 перегляди

Представник ВПС України Ігнат підтверджує, що їхні партнери постачають ракети для протиповітряної оборони, такі як "Патріот", для відбиття майбутніх російських атак.

Речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, коментуючи слова командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракети до ПЗРК, зокрема "Patriot" вистачить для відбиття ще кількох масштабних атак  рф, заявив, що нічого екстраординарного не відбувається й партнери надають ракети за потребою, передає УНН. 

Сьогодні ЗМІ рознесли слова Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак! Вочевидь мова про 29 грудня та 2 січня. Зокрема у коментарі  французькому AFP йдеться і про ракети до зенітних ракетних систем середнього та великого радіуса дії – "Patriot".

 - написав Ігнат у Facebook. 

Деталі

Ігнат зазначив, що партнери надають Україні ракети за нагальною потребою.   

"Ну звісно ж, а що тут нового? Завжди так було, і торік, і влітку, і зараз! Партнери надають ракети за потребою, я тут би навіть сказав, за нагальною потребою! Звісно, зенітні ракети для нас це дефіцитний товар, як радянські – до С-300 та Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн. Чи хтось гадає, що в Україні варто розгорнути склади для зберігання західних зенітних ракет, які неодмінно стануть пріоритетною ціллю для ворога?!", - написав Ігнат. 

Він наголосив, що нічого екстраординарного не відбувається. 

"Тож нічого екстраординарного не відбувається, звісно  ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками. Якщо хто не помітив, окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорогущі  ракети, які просто з конвеєра направляють на носії. Відбиваємось! І не забуваємо щоразу нагадувати нашим партнерам оте постійне – "НА КІЛЬКА АТАК", - заявив Ігнат. 

Доповнення

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі в України достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох масштабних авіаударів рф.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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