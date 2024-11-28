"Иди дальше воюй": во Львове водитель BMW набросился на ветерана из-за замечания о парковке

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
15:42 • 58364 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 68094 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 100706 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 105174 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 105925 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 103531 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 141928 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 212579 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213035 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195811 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

 • 20627 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 116292 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

13:57 • 56310 просмотра
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

15:12 • 18089 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 44671 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 44671 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 116292 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 145551 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 170207 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 212580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

17:20 • 9818 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

13:57 • 56310 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 110811 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 113694 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 108683 просмотра
Актуальное
"Иди дальше воюй": во Львове водитель BMW набросился на ветерана из-за замечания о парковке

"Иди дальше воюй": во Львове водитель BMW набросился на ветерана из-за замечания о парковке

Киев  •  УНН

 • 5482 просмотра

Read in English

Ветеран войны сделал замечание водителю BMW за парковку на месте для инвалидов возле супермаркета. После приезда полиции водитель наехал на ветерана, а его пассажирка выбила телефон у свидетеля.

Во Львове произошел конфликт с участием ветерана российско-украинской войны, который сделал замечание мужчинам на "BMW", которые припарковались возле супермаркета на месте для лиц с инвалидностью. Мужчины после того, как приехала полиция, начали движение задним ходом и наехали на ветерана, а одна из участниц инцидента выбила у другой женщины телефон из рук, передает УНН.

Детали

Как рассказала участница конфликта Орина Григоренко, во Львове произошел конфликт с участием ветерана, который сделал замечание водителю автомобиля "BMW" за парковку на месте для лиц с инвалидностью. Мужчины, которые находились в машине начали оскорблять ветерана и говорили, чтобы он шел воевать дальше.

"Мне было страшно по-настоящему. Потому что неуважение к военному ветерану без ноги. Потому что "И что ты воевал?!"- "Иди дальше воюй!"- "Так че ты не там?!". Потому что они себе имеют полное право стоять на месте для инвалидов, у входа в супермаркет. Потому что если бы Николай не удержался на титановой ноге и упал от того, что его толкает тот у**обок, – он бы, наверное, снова дополнительно повредил позвоночник", - написала Григоренко.

Девушка отметила, что когда к месту происшествия подъехали правоохранители, машина начала движение задом и наехала на мужчину, а посетительнице супермаркета Ирине, которая стала защищать военного и снимать видео, их пассажирка выбила из рук телефон.

"Николай написал заявление. Посетительница Ирина написала заявление", - отметила девушка.

Сам военный Николай Григоренко на своей странице в Facebook подтвердил, что является ветераном и лицом с инвалидностью вследствие войны и то, что из-за отсутствия левой ноги и перебитой правой ноги не может держать равновесие, поэтому не пытался начинать драку.

"Да, когда я вижу нарушение закона или чьих-то прав - обращаю внимание. Всегда даю шанс человеку поступить правильно. В этой ситуации - единственным верным решением со стороны водителя, услышавшего замечание о парковке на месте для людей с инвалидностью - извиниться и тихо переставить машину. Эскалация будет стоить водителю штрафа за ненадлежащую упаковку. Агрессивное поведение, попытка повреждения личного имущества (брошенный на землю телефон), попытка наезда на пешехода, потасовка, оскорбление чести и достоинства должны быть оценены как административные правонарушения. Водитель, который сознательно попытался осуществить наезд на пешехода, двигался по стоянке машин со скоростью более 5 км в час и против направления движения - должен быть лишен водительских прав", - подчеркнул Григоренко.

Он отметил, что заявление в полицию на водителя и пассажиров машины "BMW" уже подано.

"О водителе электромобиля Hyundai Ioniq информация также передана... Водитель "электрички" тоже агрессивно среагировал на мое замечание относительно парковки на месте для инвалидов, а затем позорно сбежал со своим бородатым пассажиром перед самым приездом патрульной полиции. Смотрим, как в нашей стране работают законы и законность", - написал мужчина.

Также в Сети сообщалось, что на месте происшествия присутствовала "Мисс Львов-2021" Вероника Бенях, которая была пассажиркой "BMW". Впоследствии она в соцсети Instagram рассказала свою версию событий, отметив, что это клевета и искажение фактов.

"Мы стояли припаркованные не на инвалидном месте, а рядом возле инвалидного. Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на инвалидном месте, но почему-то пар решили выпустить на нас. Таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", - написала Бенях.

Напомним

Служба безопасности задержала киевлянина, который напал с ножом на должностных лиц ТЦК во время вручения повестки призывнику, а также еще 7 человек, которые пытались сорвать мобилизацию.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП