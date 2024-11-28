"Иди дальше воюй": во Львове водитель BMW набросился на ветерана из-за замечания о парковке

Во Львове произошел конфликт с участием ветерана российско-украинской войны, который сделал замечание мужчинам на "BMW", которые припарковались возле супермаркета на месте для лиц с инвалидностью. Мужчины после того, как приехала полиция, начали движение задним ходом и наехали на ветерана, а одна из участниц инцидента выбила у другой женщины телефон из рук, передает УНН.

Детали

Как рассказала участница конфликта Орина Григоренко, во Львове произошел конфликт с участием ветерана, который сделал замечание водителю автомобиля "BMW" за парковку на месте для лиц с инвалидностью. Мужчины, которые находились в машине начали оскорблять ветерана и говорили, чтобы он шел воевать дальше.

"Мне было страшно по-настоящему. Потому что неуважение к военному ветерану без ноги. Потому что "И что ты воевал?!"- "Иди дальше воюй!"- "Так че ты не там?!". Потому что они себе имеют полное право стоять на месте для инвалидов, у входа в супермаркет. Потому что если бы Николай не удержался на титановой ноге и упал от того, что его толкает тот у**обок, – он бы, наверное, снова дополнительно повредил позвоночник", - написала Григоренко.

Девушка отметила, что когда к месту происшествия подъехали правоохранители, машина начала движение задом и наехала на мужчину, а посетительнице супермаркета Ирине, которая стала защищать военного и снимать видео, их пассажирка выбила из рук телефон.

"Николай написал заявление. Посетительница Ирина написала заявление", - отметила девушка.

Сам военный Николай Григоренко на своей странице в Facebook подтвердил, что является ветераном и лицом с инвалидностью вследствие войны и то, что из-за отсутствия левой ноги и перебитой правой ноги не может держать равновесие, поэтому не пытался начинать драку.

"Да, когда я вижу нарушение закона или чьих-то прав - обращаю внимание. Всегда даю шанс человеку поступить правильно. В этой ситуации - единственным верным решением со стороны водителя, услышавшего замечание о парковке на месте для людей с инвалидностью - извиниться и тихо переставить машину. Эскалация будет стоить водителю штрафа за ненадлежащую упаковку. Агрессивное поведение, попытка повреждения личного имущества (брошенный на землю телефон), попытка наезда на пешехода, потасовка, оскорбление чести и достоинства должны быть оценены как административные правонарушения. Водитель, который сознательно попытался осуществить наезд на пешехода, двигался по стоянке машин со скоростью более 5 км в час и против направления движения - должен быть лишен водительских прав", - подчеркнул Григоренко.

Он отметил, что заявление в полицию на водителя и пассажиров машины "BMW" уже подано.

"О водителе электромобиля Hyundai Ioniq информация также передана... Водитель "электрички" тоже агрессивно среагировал на мое замечание относительно парковки на месте для инвалидов, а затем позорно сбежал со своим бородатым пассажиром перед самым приездом патрульной полиции. Смотрим, как в нашей стране работают законы и законность", - написал мужчина.

Также в Сети сообщалось, что на месте происшествия присутствовала "Мисс Львов-2021" Вероника Бенях, которая была пассажиркой "BMW". Впоследствии она в соцсети Instagram рассказала свою версию событий, отметив, что это клевета и искажение фактов.

"Мы стояли припаркованные не на инвалидном месте, а рядом возле инвалидного. Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на инвалидном месте, но почему-то пар решили выпустить на нас. Таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", - написала Бенях.

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