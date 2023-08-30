И не продать, и не постеречь: как украинские аграрии становятся заложниками трейдеров

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время войны выстроенные схемы работы во всех сферах украинского бизнеса претерпели изменения. Предпринимателям пришлось нарабатывать новые цепи поставок и сбыта, восстанавливать полностью уничтоженное производство и/или проводить релокацию в другие регионы. Но, пожалуй, ни одна отрасль не испытывала таких трудностей, как агросектор. По приблизительным оценкам, прямые и косвенные убытки от российской агрессии превышают 40 млрд долларов. Уничтожена техника, загрязненные и заминированные земли, нехватка кадров и посевного материала — и все это в условиях, когда цены на внутреннем рынке обрушиваются, а экспорт с каждым днем усложняется.

В таких сверхсложных условиях многим аграриям пришлось столкнуться с еще одним препятствием — недобросовестным поведением трейдеров.

Агропромышленная корпорация “Успех” одной из первых заявила в СМИ о ситуации, возникшей из-за действий трейдера. “В марте этого года одно из наших предприятий — „Вискар Агро“ — заключило контракт с „Агропросперис“ на поставку 2 тыс. т кукурузы по цене 202 долл./т. Поставка проходила на терминал „ТИС“ в марте. В результате 560 т отправлено, а 1,4 тыс. т „зависли“ на терминале. Хотя в то время „зерновой коридор“ работал. Почему зерно не отправляли — неизвестно. Возможно, ждали судно. Хотя мы знаем, что „Агропросперис“ вывозила зерно в течение марта-июня. Как компания выбирала, какое зерно вывозить — не знаем”, — рассказал изданию Latifundist.com управляющий партнер и совладелец компании Андрей Шишацкий.

В июле, когда “зерновой коридор” почти не работал, “Агропросперис” направил письмо, в котором сообщил, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами не может выполнить контракт, и предложил либо убрать зерно из терминала, либо заключить с “ТИС” -Зерно" соглашение о хранении.

Позже “Агропросперис” предложил “Вискар Агро” купить это зерно по 7,2 тыс. грн/т (195 долл./т). Агропредприятие согласилось и заключило новый контракт уже с украинской компанией “Агропросперис”, хотя по прибыли и выходили в ноль.

“Заключили контракт, отправили грузовики на терминал, чтобы забрать зерно. А нас никто не пускает. Грузовики стоят неделю на погрузку. Вторую. И это не только нас не пускают. Остальные компании тоже стоят и ждут. Зерно никому не отдают. Мы обратились за пояснениями к „Агропросперису“, и они ответили, что действительно „ТИС“ не пропускает на загрузку”, — рассказывает Шишацкий.

Затем “Агропросперис” выставила “Вискар Агро” счет за хранение за июль — 18 тыс. долл./т (в день — 0,50 центов/т).

“На этой неделе (статью издание Latifundist.com опубликовало 25 августа — ред.) часть все же удалось вывезти — ориентировочно 800 т, но зерно нам отдали плохого качества. Зерно нуждается в дополнительной доочистке и т.д. Мы поставляли чистую кукурузу экспортного качества, а получили с примесями других культур. Плюс — много битого зерна”, — отметил совладелец компании.

Как оказалось, подобная ситуация постигла не только “Успех”.

Издание Kurkul обнародовало историю фермера из Винницкой области, который заявляет, что из-за действий трейдера не только потерял половину стоимости зерна, но и теперь не может это зерно вернуть.

Александр Кичмаренко, руководитель ЧП “Юхимовское” в марте заключил договор на продажу 1200 т пшеницы 3 класса с агрохолдингом... “Агропросперис” (совпадение?). С этой компанией фермер работал и раньше и не имел никаких замечаний к ней. Зерно доставили в ТИС “Южный”, а расчет фермер должен был получить после загрузки зерна на судно. Прошло 4 месяца и в июне представитель “Агропросперис” сообщил фермеру, что холдинг не может выполнить контракт, потому признает его дефолт-контрактом.

В начале июля фермеру снова позвонил менеджер “Агропросперис” с сообщением, что до 7 августа он должен забрать свое зерно. В противном случае он будет самостоятельно оплачивать сохранение зерна в ТИС “Южный”. К тому времени уже было ясно, что “зерновое соглашение” остановится.

Фермер пытался забрать зерно, отправлял грузовики, но загружали только часть. Когда он дозвонился в порт, там сообщили, что предоставляют квоту объемом 80 грузовиков в день для “Агропросперис”, а компания распределяет, какие машины загружать. Наконец фермер оказался в замкнутом круге — трейдер не идет на встречу, а терминал не отдает зерно, потому что с ним не рассчитались за его сохранность.

“Агропросперис”, международная компания, позиционирующая себя как крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных культур Черноморского региона. По открытым данным, холдинг финансирует и поставляет на экспорт более 3 млн тонн зерна ежегодно.

Компания предоставляет полный комплекс товаров и услуг по выращиванию зерна экспортного качества, финансированию и экспертному сопровождению его производства, хранению и продаже урожаев на мировых рынках. Группа компаний “Агропросперис” экспортирует зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки на более чем 35 мировых рынков.

На украинском аграрном рынке компанию действительно хорошо знают и говорят — вопросов к ней не было. Сотрудничество проходило планово, и все возникающие кое-где спорные вопросы решались ровно. Однако, в последнее время, отмечают участники рынка, ситуация изменилась, и от действий, которые вполне можно назвать недобросовестными и непартнерскими, пострадали не только небольшие фермеры, но и мощные агрохолдинги.

Схема, в которую, как в капкан, попали аграрии, в целом выглядит довольно просто. “Агропросперис”, как трейдер, предлагает агропроизводителю приобрести его зерно с тем, чтобы продать на экспорт. После согласования цены агропроизводитель отвозит зерно на терминал, например, “ТИС-Зерно”. Там зерно хранится до момента отгрузки на корабль. Но в этом году в отработанную схему были внесены некоторые переменные. В отличие от других лет, в договоре купли/продажи было указано, что оплата за зерно осуществляется после того, как оно не просто загружено на судно, а это судно вышло из территориальных вод Украины. То есть трейдер таким образом страховал себя на случай форс-мажоров, связанных с войной. До того момента, пока судно находится в пределах Украины и ее территориальных вод, зерно формально все еще принадлежит агропроизводителю, деньги за него он не получил и трейдер не несет ответственности.

Схема построена на доверии и требует четких партнерских отношений, ведь порождает юридическую коллизию: пока зерно хранится на терминале, оно формально принадлежит фермеру (продавцу), но у этого продавца нет прямых договорных обязательств с терминалом — зерно хранится на терминале по квоте трейдера, в нашем случае это “Агропросперис”, не являющийся владельцем зерна.

Но фермеры и даже крупные агрохолдинги принимали и такие условия. А куда деваться? Урожай нужно реализовывать, и пока работал “зерновой коридор”, наиболее выгодной была реализация на экспорт именно коридором. А без реализации уже собранного урожая может не быть следующего: фермеру не хватит денег на приобретение посевного материала, ремонт техники, оплату горючего... Если фермер не продаст урожай по достаточно выгодной цене — его хозяйство может не выжить. Поэтому юридические приемы со стороны компании, которая раньше вела дела честно, была малейшей заботой агрария. Главное — реализовать.

В феврале-марте этого года многие аграрии отдали свой урожай на реализацию “Агропроспериса” — зерно хранилось на “ТИС” по квоте трейдера и ждало отгрузки на судна. УНН не известно, сколько именно было этих аграриев (знаем только, что далеко не одно фермерское хозяйство и даже не один агрохолдинг), но, как и в ситуации с “Успехом” и фермером из Винницкой области (о которых мы писали выше), в июне-июле аграриям начали звонить по телефону представители “Агропроспериса” и объяснять, что зерно реализовать не смогли и не смогут, ведь “зерновой коридор” закрылся, платить за него не будут, так что заберите его с терминала или платите за дальнейшее хранение уже непосредственно “ТИС”.

Аграрии оказались в тупике: нереализованное зерно, стоимость которого ежедневно снижается, лежит на терминале, и нужно его вывозить (а это расходы на перевозку) и платить за отгрузку из терминала 15 долларов за тонну, или оставлять там на хранение (а это тоже немалые) расходы — стоимость хранения на “ТИС” — 50 центов за тонну в сутки и, например, сутки хранения 10 000 тонн будет стоить 5 тысяч долларов, что в 5 раз выше рыночной стоимости хранения зерна на элеваторе), выглядит как вымогательство. Владельцы зерна решают забрать зерно с тем, чтобы попытаться реализовать его, и сталкиваются с тем, что “ТИС” не признает их владельцами этого товара — та самая небольшая юридическая коллизия, о которой мы писали, выливается в круг ада для аграриев, которые не могут получить свою собственность. “ТИС” тем временем отправляет их в “Агропросперис” — трейдер сначала успокаивает аграриев, просит подождать, обещает, что вопрос решится, даже говорит, что можно присылать грузовики с тем, чтобы забрать зерно, а затем практически перестает выходить на контакт. “ТИС” в это время начисляет средства за хранение зерна. Когда же кому-то из фермеров удается получить хоть какую-то информацию, они узнают, что должны заплатить тысячи долларов за хранение зерна, ведь “Агропросперис” за эту услугу уже некоторое время не платит.

Наконец аграриям, после длительных переговоров, соединенных с простоем пустых грузовиков, ожидающих отгрузки зерна из терминала, удается забрать часть своего зерна. Но здесь их ожидает неприятный сюрприз — дело в том, что все зерно хранится на терминале обезличенно, и, по мере накопления большой партии, грузится на суда, и вот из этого общего “котла” аграриям и возвращали зерно, которое еще и пролежало на терминале не один месяц. Поэтому те, кто поставил на терминал зерно экспортного качества, обратно получают битое, слежавшееся зерно с примесями. И это — если получают. Ведь аграрии жалуются, что грузовики продолжают простаивать по несколько дней, а терминал — если его все же удается убедить, что именно этот аграрий владелец зерна — отгружает небольшими партиями, при этом начисляя стоимость хранения.

Так что аграрии ежедневно теряют на стоимости зерна, на простое грузовиков, а еще платят за хранение. Это ли не действия, направленные на уничтожение агропроизводителя? Являются ли они целенаправленными и организованными намеренно? Или, может быть, за этим стоит желание владельцев терминала подзаработать на хранении?

А пока ответов на эти вопросы нет, аграрии пытаются вернуть свою собственность для того, чтобы реализовать зерно хотя бы за минимальную стоимость.