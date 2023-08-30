И не продать, и не постеречь: как украинские аграрии становятся заложниками трейдеров
Киев • УНН
Аграрии несут колоссальные потери от недобросовестных действий трейдеров
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время войны выстроенные схемы работы во всех сферах украинского бизнеса претерпели изменения. Предпринимателям пришлось нарабатывать новые цепи поставок и сбыта, восстанавливать полностью уничтоженное производство и/или проводить релокацию в другие регионы. Но, пожалуй, ни одна отрасль не испытывала таких трудностей, как агросектор. По приблизительным оценкам, прямые и косвенные убытки от российской агрессии превышают 40 млрд долларов. Уничтожена техника, загрязненные и заминированные земли, нехватка кадров и посевного материала — и все это в условиях, когда цены на внутреннем рынке обрушиваются, а экспорт с каждым днем усложняется.
В таких сверхсложных условиях многим аграриям пришлось столкнуться с еще одним препятствием — недобросовестным поведением трейдеров.
Агропромышленная корпорация “Успех” одной из первых заявила в СМИ о ситуации, возникшей из-за действий трейдера. “В марте этого года одно из наших предприятий — „Вискар Агро“ — заключило контракт с „Агропросперис“ на поставку 2 тыс. т кукурузы по цене 202 долл./т. Поставка проходила на терминал „ТИС“ в марте. В результате 560 т отправлено, а 1,4 тыс. т „зависли“ на терминале. Хотя в то время „зерновой коридор“ работал. Почему зерно не отправляли — неизвестно. Возможно, ждали судно. Хотя мы знаем, что „Агропросперис“ вывозила зерно в течение марта-июня. Как компания выбирала, какое зерно вывозить — не знаем”, — рассказал изданию Latifundist.com управляющий партнер и совладелец компании Андрей Шишацкий.
В июле, когда “зерновой коридор” почти не работал, “Агропросперис” направил письмо, в котором сообщил, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами не может выполнить контракт, и предложил либо убрать зерно из терминала, либо заключить с “ТИС” -Зерно" соглашение о хранении.
Позже “Агропросперис” предложил “Вискар Агро” купить это зерно по 7,2 тыс. грн/т (195 долл./т). Агропредприятие согласилось и заключило новый контракт уже с украинской компанией “Агропросперис”, хотя по прибыли и выходили в ноль.
“Заключили контракт, отправили грузовики на терминал, чтобы забрать зерно. А нас никто не пускает. Грузовики стоят неделю на погрузку. Вторую. И это не только нас не пускают. Остальные компании тоже стоят и ждут. Зерно никому не отдают. Мы обратились за пояснениями к „Агропросперису“, и они ответили, что действительно „ТИС“ не пропускает на загрузку”, — рассказывает Шишацкий.
Затем “Агропросперис” выставила “Вискар Агро” счет за хранение за июль — 18 тыс. долл./т (в день — 0,50 центов/т).
“На этой неделе (статью издание Latifundist.com опубликовало 25 августа — ред.) часть все же удалось вывезти — ориентировочно 800 т, но зерно нам отдали плохого качества. Зерно нуждается в дополнительной доочистке и т.д. Мы поставляли чистую кукурузу экспортного качества, а получили с примесями других культур. Плюс — много битого зерна”, — отметил совладелец компании.
Как оказалось, подобная ситуация постигла не только “Успех”.
Издание Kurkul обнародовало историю фермера из Винницкой области, который заявляет, что из-за действий трейдера не только потерял половину стоимости зерна, но и теперь не может это зерно вернуть.
Александр Кичмаренко, руководитель ЧП “Юхимовское” в марте заключил договор на продажу 1200 т пшеницы 3 класса с агрохолдингом... “Агропросперис” (совпадение?). С этой компанией фермер работал и раньше и не имел никаких замечаний к ней. Зерно доставили в ТИС “Южный”, а расчет фермер должен был получить после загрузки зерна на судно. Прошло 4 месяца и в июне представитель “Агропросперис” сообщил фермеру, что холдинг не может выполнить контракт, потому признает его дефолт-контрактом.
В начале июля фермеру снова позвонил менеджер “Агропросперис” с сообщением, что до 7 августа он должен забрать свое зерно. В противном случае он будет самостоятельно оплачивать сохранение зерна в ТИС “Южный”. К тому времени уже было ясно, что “зерновое соглашение” остановится.
Фермер пытался забрать зерно, отправлял грузовики, но загружали только часть. Когда он дозвонился в порт, там сообщили, что предоставляют квоту объемом 80 грузовиков в день для “Агропросперис”, а компания распределяет, какие машины загружать. Наконец фермер оказался в замкнутом круге — трейдер не идет на встречу, а терминал не отдает зерно, потому что с ним не рассчитались за его сохранность.
“Агропросперис”, международная компания, позиционирующая себя как крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных культур Черноморского региона. По открытым данным, холдинг финансирует и поставляет на экспорт более 3 млн тонн зерна ежегодно.
Компания предоставляет полный комплекс товаров и услуг по выращиванию зерна экспортного качества, финансированию и экспертному сопровождению его производства, хранению и продаже урожаев на мировых рынках. Группа компаний “Агропросперис” экспортирует зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки на более чем 35 мировых рынков.
На украинском аграрном рынке компанию действительно хорошо знают и говорят — вопросов к ней не было. Сотрудничество проходило планово, и все возникающие кое-где спорные вопросы решались ровно. Однако, в последнее время, отмечают участники рынка, ситуация изменилась, и от действий, которые вполне можно назвать недобросовестными и непартнерскими, пострадали не только небольшие фермеры, но и мощные агрохолдинги.
Схема, в которую, как в капкан, попали аграрии, в целом выглядит довольно просто. “Агропросперис”, как трейдер, предлагает агропроизводителю приобрести его зерно с тем, чтобы продать на экспорт. После согласования цены агропроизводитель отвозит зерно на терминал, например, “ТИС-Зерно”. Там зерно хранится до момента отгрузки на корабль. Но в этом году в отработанную схему были внесены некоторые переменные. В отличие от других лет, в договоре купли/продажи было указано, что оплата за зерно осуществляется после того, как оно не просто загружено на судно, а это судно вышло из территориальных вод Украины. То есть трейдер таким образом страховал себя на случай форс-мажоров, связанных с войной. До того момента, пока судно находится в пределах Украины и ее территориальных вод, зерно формально все еще принадлежит агропроизводителю, деньги за него он не получил и трейдер не несет ответственности.
Схема построена на доверии и требует четких партнерских отношений, ведь порождает юридическую коллизию: пока зерно хранится на терминале, оно формально принадлежит фермеру (продавцу), но у этого продавца нет прямых договорных обязательств с терминалом — зерно хранится на терминале по квоте трейдера, в нашем случае это “Агропросперис”, не являющийся владельцем зерна.
Но фермеры и даже крупные агрохолдинги принимали и такие условия. А куда деваться? Урожай нужно реализовывать, и пока работал “зерновой коридор”, наиболее выгодной была реализация на экспорт именно коридором. А без реализации уже собранного урожая может не быть следующего: фермеру не хватит денег на приобретение посевного материала, ремонт техники, оплату горючего... Если фермер не продаст урожай по достаточно выгодной цене — его хозяйство может не выжить. Поэтому юридические приемы со стороны компании, которая раньше вела дела честно, была малейшей заботой агрария. Главное — реализовать.
В феврале-марте этого года многие аграрии отдали свой урожай на реализацию “Агропроспериса” — зерно хранилось на “ТИС” по квоте трейдера и ждало отгрузки на судна. УНН не известно, сколько именно было этих аграриев (знаем только, что далеко не одно фермерское хозяйство и даже не один агрохолдинг), но, как и в ситуации с “Успехом” и фермером из Винницкой области (о которых мы писали выше), в июне-июле аграриям начали звонить по телефону представители “Агропроспериса” и объяснять, что зерно реализовать не смогли и не смогут, ведь “зерновой коридор” закрылся, платить за него не будут, так что заберите его с терминала или платите за дальнейшее хранение уже непосредственно “ТИС”.
Аграрии оказались в тупике: нереализованное зерно, стоимость которого ежедневно снижается, лежит на терминале, и нужно его вывозить (а это расходы на перевозку) и платить за отгрузку из терминала 15 долларов за тонну, или оставлять там на хранение (а это тоже немалые) расходы — стоимость хранения на “ТИС” — 50 центов за тонну в сутки и, например, сутки хранения 10 000 тонн будет стоить 5 тысяч долларов, что в 5 раз выше рыночной стоимости хранения зерна на элеваторе), выглядит как вымогательство. Владельцы зерна решают забрать зерно с тем, чтобы попытаться реализовать его, и сталкиваются с тем, что “ТИС” не признает их владельцами этого товара — та самая небольшая юридическая коллизия, о которой мы писали, выливается в круг ада для аграриев, которые не могут получить свою собственность. “ТИС” тем временем отправляет их в “Агропросперис” — трейдер сначала успокаивает аграриев, просит подождать, обещает, что вопрос решится, даже говорит, что можно присылать грузовики с тем, чтобы забрать зерно, а затем практически перестает выходить на контакт. “ТИС” в это время начисляет средства за хранение зерна. Когда же кому-то из фермеров удается получить хоть какую-то информацию, они узнают, что должны заплатить тысячи долларов за хранение зерна, ведь “Агропросперис” за эту услугу уже некоторое время не платит.
Наконец аграриям, после длительных переговоров, соединенных с простоем пустых грузовиков, ожидающих отгрузки зерна из терминала, удается забрать часть своего зерна. Но здесь их ожидает неприятный сюрприз — дело в том, что все зерно хранится на терминале обезличенно, и, по мере накопления большой партии, грузится на суда, и вот из этого общего “котла” аграриям и возвращали зерно, которое еще и пролежало на терминале не один месяц. Поэтому те, кто поставил на терминал зерно экспортного качества, обратно получают битое, слежавшееся зерно с примесями. И это — если получают. Ведь аграрии жалуются, что грузовики продолжают простаивать по несколько дней, а терминал — если его все же удается убедить, что именно этот аграрий владелец зерна — отгружает небольшими партиями, при этом начисляя стоимость хранения.
Так что аграрии ежедневно теряют на стоимости зерна, на простое грузовиков, а еще платят за хранение. Это ли не действия, направленные на уничтожение агропроизводителя? Являются ли они целенаправленными и организованными намеренно? Или, может быть, за этим стоит желание владельцев терминала подзаработать на хранении?
А пока ответов на эти вопросы нет, аграрии пытаются вернуть свою собственность для того, чтобы реализовать зерно хотя бы за минимальную стоимость.