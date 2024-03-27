Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины
россияне изыскивают способы, как давить с самых неожиданных направлений и используют вооружение, которое будет усложнять работу украинской ПВО.
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения
В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.
5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa
Стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa.
Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец
Российские спецслужбы пытаются узнать персональные данные у семей военнопленных и пропавших без вести, обещая "помочь" найти их близких.
"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024
Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал решающую победу над Исландией со счетом 2:1, которая обеспечила Украине выход на Евро-2024.
россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов
Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.
Воздушные силы: 10 из 13 "шахедов" ночью сбили над Харьковской, Сумской и Киевской областями
Украинские Воздушные силы сбили 10 из 13 российских беспилотников "Шахед", запущенных из курской области РФ ночью, в Харьковской, Сумской и Киевской областях.
Армия рф за сутки убила двух жителей Донетчины и ранила еще одного
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое местных жителей, еще один получил ранения.
На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко
Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.
Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации
Депутаты планируют рассмотреть еще более 700 поправок к законопроекту о мобилизации, вероятно, согласовав сегодня более 80% законопроекта.