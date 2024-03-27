Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины

Российские оккупанты ищут способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу украинских систем ПВО. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя удар рф из Крыма баллистикой по Киеву, передает УНН.

На вопрос, действительно ли заявление о том, что россия готовит масштабный ракетный удар, накопила "Цирконы" в Крыму соответствует действительности, Гуменюк ответила: "Создан определенный ажиотаж с помощью СМИ. На самом деле разговор был о том, что враг может наносить такие удары и это нужно учитывать".

Она отметила, что практику уже видели, когда рф нанесла удар по Киеву баллистикой из Крыма.

Это означает, что враг изыскивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений, и с использованием вооружения которое будет затруднять работу нашим системам ПВО. Мы говорим о том, что осознаем, какие виды вооружения враг готов применить, что он не останавливается в модернизации своего вооружения, что он пытается изыскать способы давления на население Украины фактически на всей территории, не только на прифронтовых территориях - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что во время ракетной атаки 25 марта по Киеву россияне применили гиперзвуковую ракету "Циркон".

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал детали экспертизы ракет "Циркон", которыми враг нанес удар по Украине в феврале этого года.

"Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно. Микроэлектроника мало сохранилась и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Проводятся мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована", - отметил директор КНИИСЭ.

Добавил, что ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.