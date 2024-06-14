Дожди и грозы ожидаются на большинстве территории Украины - синоптики

В большинстве областей Украины 14 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться в пределах 10-30°C в зависимости от региона, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По данным синоптиков, ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 22-27°, в юго-восточной части до 30°.

В Киевской области

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в Киеве ночью 13-15°, днем 21-23°.