Дощі та грози очікуються на більшості території України - синоптики
Київ • УНН
У більшості областей України 14 червня очікуються короткочасні дощі та грози, температура повітря коливатиметься в межах 10-30°C залежно від регіону.
У більшості областей України 14 червня очікуються короткочасні дощі та грози, температура повітря коливатиметься в межах 10-30°C залежно від регіону, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, уночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім східних та Запорізької областей, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.
На Київщині
Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.