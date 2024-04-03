Греция согласовала закупку 35 вертолетов Blackhawk у США

Греция одобрила приобретение 35 вертолетов UH-60M Blackhawk у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin Corp. Как пишет Reuters, объявленное приобретение открывает новый этап в модернизации вооруженных сил Греции, передает УНН.

Соглашение, одобренное парламентским комитетом, предусматривает приобретение 35 вертолетов за 1,15 миллиарда евро (1,24 миллиарда долларов) - сообщил Reuters представитель правительства Греции.

Соглашение было согласовано поздно вторник на этой неделе, передает источник.

Греция хочет обновить свою оборонную промышленность и увеличить судостроение, сообщают информационному агентству собеседники знакомые с правительственными планами. Правительство страны ставит план оправиться от десятилетнего долгового кризиса, который заставил Грецию сократить расходы.

Правительство разработало многомиллиардный 10-летний план закупок, который включает закупку до 40 новых истребителей F-35 в Соединенных Штатах и трех фрегатов во Франции.

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