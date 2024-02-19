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Государство выделит 103 млн грн на микрогранты для 434 победителей второй волны программы "Собственный бизнес"

Государство выделит 103 млн грн на микрогранты для 434 победителей второй волны программы "Собственный бизнес"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:18  •  11917 просмотра

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В 2024 году государство предоставит 103 миллиона гривен микрогрантов 434 победителям второй волны программы "Собственное дело", которые помогут начать или развить собственное дело и создать почти 1 000 рабочих мест.

Государство профинансирует 103 миллиона гривен на микрогранты украинским предпринимателям в рамках программы "Собственное дело", направленной на развитие бизнеса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

434 победителя второй в 2024 году волны грантовой программы "Власна справа" получат от государства 103 млн грн на старт или развитие своего бизнеса. При этом эти предприниматели создадут почти 1 000 рабочих мест. С начала действия программы в июле 2022 года имеем уже 14 000 грантополучателей, в бизнес которых государство инвестирует 3,3 млрд грн. Благодаря этим инвестициям появились тысячи новых предприятий, действующие компании расширили свою деятельность, увеличили объемы производства и ассортимент продукции или услуг, освоили новые направления. Кроме того, получатели грантов в целом создадут более 30 тысяч новых рабочих мест. 

- объяснила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Детали

По данным правительства среди получателей микрогрантов второй в 2024 году волны подачи заявлений в рамках грантовой программы: 60% женщин, 33% мужчин и 7% - юридические лица. 74% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской области (58 человек), Киевской области (34 человека), Ивано-Франковской области (32 человека) и города Киева (42 человека). Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители второй волны, являются:

-        оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 144 человека;

-        временное размещение и организация питания - 74 человека;

-        перерабатывающая промышленность - 59 человек.

"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела30 января 2024, 13:27 • 31821 просмотр

Справочно

Согласно существующим положениям, по грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Эти средства предприниматели могут потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Правительственный проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подача заявки на все направления программы являетсяРабота осуществляется через портал Дія.

Дополнительно

В пресс-службе Правительства также сообщили, что всего от старта программы положительное решение о предоставлении гранта получили 14 000 украинцев, в развитие бизнеса которых государство инвестирует 3,3 млрд грн. Они создадут более 30 тыс. новых рабочих мест.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
kievКиев
Держава виділить 103 млн грн на мікрогранти для 434 переможців другої хвилі програми "Власний бізнес"
The state will allocate UAH 103 million for microgrants for 434 winners of the second wave of the Own Business program
Новости по теме

Государство выделит 103 млн грн на микрогранты для 434 победителей второй волны программы "Собственный бизнес"

В 2024 году государство предоставит 103 миллиона гривен микрогрантов 434 победителям второй волны программы "Собственное дело", которые помогут начать или развить собственное дело и создать почти 1 000 рабочих мест.

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