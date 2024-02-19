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Держава виділить 103 млн грн на мікрогранти для 434 переможців другої хвилі програми "Власний бізнес"

Держава виділить 103 млн грн на мікрогранти для 434 переможців другої хвилі програми "Власний бізнес"

Київ • УНН

 • 25076 перегляди

У 2024 році держава надасть 103 мільйони гривень мікрогрантів 434 переможцям другої хвилі програми "Власна справа", які допоможуть започаткувати або розвинути власну справу та створити майже 1 000 робочих місць.

Держава профінансує 103 мільйони гривень на мікрогранти українським підприємцям в рамках програми "Власна справа", що направлена на розвиток бізнесу. Про це пише УНН із посиланням на Урядовий портал.

434 переможці другої у 2024 році хвилі грантової програми "Власна справа" отримають від держави 103 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу. При цьому ці підприємці створять майже 1 000 робочих місць. Від початку дії програми в липні 2022 року маємо вже 14 000 грантоотримувачів, в бізнес яких держава інвестує 3,3 млрд грн. Завдяки цим інвестиціям з’явились тисячі нових підприємств, діючі компанії розширили свою діяльність, збільшили обсяги виробництва й асортимент продукції або послуг, освоїли нові напрями. Окрім того, отримувачі грантів загалом створять понад 30 тисяч нових робочих місць. 

- пояснила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Деталі

За даними Уряду серед отримувачів мікрогрантів другої у 2024 році хвилі подачі заяв в рамках грантової програми: 60% жінок, 33% чоловіків та 7% - юридичні особи. 74% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (58 осіб), Київської області (34 особи), Івано-Франківської області (32 особи) та міста Києва (42 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці другої хвилі, є:

·        оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 144 особи;

·        тимчасове розміщування й організація харчування – 74 особи;

·        переробна промисловість – 59 осіб.

"єРобота": 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування власної справи 30.01.24, 15:27 • 34272 перегляди

Довідково

Відповідно до існуючих положень, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Ці кошти підприємці можуть витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.

Додатково

У пресслужбі Уряду також повідомили, що загалом від старту програми позитивне рішення про надання гранту отримали 14 000 українців, у розвиток бізнесу яких держава інвестує 3,3 млрд грн. Вони створять понад 30 тис. нових робочих місць.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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