В Одессе погиб 23-летний военнослужащий. Он получил пулевые ранения во время застолья у товарища, когда одна из гостей попыталась разобрать и собрать автомат, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир многоэтажки в Приморском районе города.

Сообщение о гибели 23-летнего военнослужащего поступило около двух часов от его на год старшего собрата.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что заявитель пригласил в гости товарища и двух знакомых девушек в возрасте 17-ти и 20 лет. Во время хмельного застолья меньшая по возрасту девушка изъявила желание попробовать разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте.

С места совершения преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и другие вещи, имеющие интерес для следствия.

Все вещественные доказательства правоохранители направили на экспертное исследование.

Добавим

По данному факту следователи начали производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется убийство по неосторожности.

Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели военнослужащего, а также основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства у его товарища. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.