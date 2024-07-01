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Гостя намагалась зібрати та розібрати автомат: в Одесі від кульових поранень загинув військовий

Київ • УНН

 • 12531 перегляди

23-річний солдат загинув від випадкового пострілу під час застілля, коли 17-річна дівчина намагалася розібрати і зібрати автомат.

Гостя намагалась зібрати та розібрати автомат: в Одесі від кульових поранень загинув військовий

В Одесі загинув 23-річний військовослужбовець. Він отримав кульові поранення під час застілля у товариша, коли одна з гостей спробувала розібрати і зібрати автомат, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

За даними правоохоронців, подія сталась у ніч з суботи на неділю в одній із квартир багатоповерхівки в Приморському районі міста.

Повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло близько другої години від його на рік старшого побратима.

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Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-ти й 20- років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці.

З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства. 

Усі речові докази правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Додамо

За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша. Тіло загиблого направлено  на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Слідство триває.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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