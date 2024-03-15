Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вене встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий. Об этом Блинкен сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Встретился с Рафаэлем Гросси в Вене, чтобы обсудить важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий, а также в содействии мирному использованию ядерных технологий", - написал Блинкен.

Напомним

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что сейчас усматриваются условия для применения ядерного оружия. Такие заявление он сделал на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина.