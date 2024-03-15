Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси роль в содействии мирному использованию ядерных технологий.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вене встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий. Об этом Блинкен сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
"Встретился с Рафаэлем Гросси в Вене, чтобы обсудить важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий, а также в содействии мирному использованию ядерных технологий", - написал Блинкен.
Напомним
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что сейчас усматриваются условия для применения ядерного оружия. Такие заявление он сделал на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина.
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