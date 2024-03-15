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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 13:55  •  20781 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен обсудил с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси роль в содействии мирному использованию ядерных технологий.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вене встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий. Об этом Блинкен сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Встретился с Рафаэлем Гросси в Вене, чтобы обсудить важную роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности, безопасности и гарантий, а также в содействии мирному использованию ядерных технологий", - написал Блинкен.

Напомним

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что сейчас усматриваются условия для применения ядерного оружия. Такие заявление он сделал на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина.

Павел Башинский

Павел Башинский

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rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
venaВена
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