Госпогранслужба: россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  34092 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  40797 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  37355 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  229261 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  240881 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  199628 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  191371 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239221 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225512 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181067 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157395 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  155821 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  138596 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  127440 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141782 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины

российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины

  •  88953 просмотра
В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

  •  78241 просмотра
Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

  •  64807 просмотра
На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО

  •  47762 просмотра
Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

  •  43899 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Госпогранслужба: россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области

россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Война •   •  4398 просмотра
Госпогранслужба: россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области

На левом берегу Херсонщины ВСУ удерживают свои оборонительные позиции - Гуменюк

Украинские войска удерживают оборонительные позиции на левом берегу Херсонской области, прорывов противника не зафиксировано, сообщает спикер АП по вопросам АТО Наталья Гуменюк. Противник продолжает обстрелы и давление на правом берегу, пытается штурмовать и сталкивается с внутренними разногласиями.

Война •   •  2841 просмотра
На левом берегу Херсонщины ВСУ удерживают свои оборонительные позиции - Гуменюк

Правоохранители разоблачили корректировщиков вражеского удара по многоэтажке в Запорожье

СБУ ликвидировала агентурную сеть фсб в Запорожье, арестовав лидера, который корректировал ракетными ударами по гражданским объектам. Группа, в которую входили родственники, собирала и передавала разведывательные данные российским войскам.

Криминал и ЧП •   •  6965 просмотра
Правоохранители разоблачили корректировщиков вражеского удара по многоэтажке в Запорожье

Blue Origin Джеффа Безоса возвращается в космос после аварии

Blue Origin намерен снова запустить свою ракету New Shepard после годичного перерыва из-за аварии.

Новости Мира •   •  8659 просмотра
Blue Origin Джеффа Безоса возвращается в космос после аварии

Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшая и повреждения

За сутки российские войска совершили 81 обстрел Сумской области, в результате чего один мирный житель погиб, а также были повреждены жилые дома, многоэтажка, автомобили.

Война •   •  16004 просмотра
Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшая и повреждения

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Украинские адвокаты не имеют специального статуса в россии, что препятствует доступу к информации и влияет на судебный процесс, как это было продемонстрировано в судебном процессе над экс-депутатом Александром Шепелевым.

Криминал и ЧП •   •  34092 просмотра
Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Враг в последние дни активно штурмовал позиции пограничников на Бахмутском направлении, все попытки отбиты - Демченко

Украинские пограничники отбили все попытки врага штурмовать позиции пограничников на Бахмутском направлении.

Война •   •  15207 просмотра
Враг в последние дни активно штурмовал позиции пограничников на Бахмутском направлении, все попытки отбиты - Демченко

Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

"лнр" объявила о второй попытке борьбы с высокими ценами на фоне сообщений о мародерстве российских подрядчиков в Рубежном, поскольку в регионе продолжаются тяжелые бои со значительными потерями со стороны противника.

Война •   •  14489 просмотра
Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Киевский метрополитен сообщает об отсутствии станций, требующих срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.

Общество •   •  40797 просмотра
Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Сегодняшняя возможность импорта электроэнергии с лихвой покрывает любой дефицит - Галущенко

Министр энергетики Украины Галущенко заявляет, что способность страны импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии перекрывает любой дефицит электроэнергии.

Экономика •   •  14765 просмотра
Сегодняшняя возможность импорта электроэнергии с лихвой покрывает любой дефицит - Галущенко