Госпогранслужба: россияне в последнее время активно используют своих диверсантов в Сумской области

В последнее время наиболее активным направлением, где россияне используют свои диверсионно-разведывательные группы, является Сумская область. Также наблюдается активизация по Харьковскому направлению. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Практически угроза от россии идет в направлении Черниговской, Сумской и Харьковской областей - это в первую очередь из-за обстрелов, которые враг осуществляет по территории нашей страны. В дополнение к этому попытки использования диверсионно-разведывательных групп. За последнее время наиболее активным направлением, где враг использует своих диверсантов, остается Сумская область. Также за последний период видим активизацию по Харьковскому направлению - рассказал Демченко.

Он напомнил, что была отражена попытка захода ДРГ на Сумском направлении на прошлой неделе, а несколько дней назад были разоблачены еще две ДРГ по Харьковской области.

"Его (врага - ред.) основная задача - чтобы Украина держала на направлении границы с россией определенную часть своих сил для того, чтобы мы не могли их перебросить на наиболее важные направления, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Демченко.

По его словам, совместные действия между подразделениями ГПСУ и ВСУ позволяют эффективно противодействовать угрозе ДРГ.

"Ребята хорошо понимают, что враг будет продолжать использовать своих диверсантов для того, чтобы в первую очередь разоблачать места, где располагаются украинские защитники и пытаться поразить эти места расположения", - отметил Демченко.

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