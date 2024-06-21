Из-за служебной халатности служащего сельсовета на Киевщине госбюджет недополучил 93 млн грн "военного налога", ему сообщено о подозрении. Начальник КАВА Руслан Кравченко, комментируя информацию, указал, что всем главам общин неоднократно напоминал, что "военный" НДФЛ должен идти в госбюджет на нужды обороны и армии. Об этом сообщает УНН.

Детали

20 июня пресс служба Киевской областной прокуратуры написала, что сообщено о подозрении начальнику финансового отдела одного из сельских советов Киевщины по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, ненадлежащим образом выполняя свои должностные обязанности, он не перечислил в государственный бюджет 93 млн грн налога на доходы физических лиц, уплаченных военными. Зато указанную сумму налога направил на местные нужды, не связанные с обороной.

НачальникОВА Руслан Кравченко напомнил, что "военный" НДФЛ должен идти в государственный бюджет на нужды обороны и армии. Позицию Президента Украины о максимальном направлении средств на помощь ВСУ поддержал парламент. Соответствующего этому решению, с октября 2023 года "военный " НДФЛ должен зачисляться в госбюджет.