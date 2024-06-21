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Держбюджет недоотримав 93 млн грн через недбалість службовця сільради на Київщині: в КОВА відреагували

Київ • УНН

 • 17113 перегляди

Через службову недбалість співробітника однієї з сільських рад Київської області до державного бюджету не надійшло 93 млн грн "військового податку". Начальник КОВА Руслан Кравченко нагадав, що "військовий" ПДФО має йти до держбюджету на потреби оборони та армії.

Держбюджет недоотримав 93 млн грн через недбалість службовця сільради на Київщині: в КОВА відреагували

Через службову недбалість службовця сільради на Київщині держбюджет недоотримав 93 млн грн "військового податку", йому повідомлено про підозру. Начальник КОВА Руслан Кравченко, коментуючи  інформацію, вказав, що усім головам громад неодноразово нагадував, що "військовий" ПДФО має йти до держбюджету на потреби оборони та армії.  Про це повідомляє УНН

Деталі

20 червня пресслужба Київської  обласної прокуратури написала, що повідомлено про підозру начальнику фінансового відділу однієї з сільських рад Київщини за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, неналежно виконуючи свої посадові обов’язки, він не перерахував до державного бюджету 93 млн грн податку на доходи фізичних осіб, сплачених військовими. Натомість вказану суму податку спрямував на місцеві потреби, не пов'язані з обороною.

Начальник ОВА Руслан Кравченко нагадав, що "військовий" ПДФО має йти до державного бюджету на потреби оборони та армії. Позицію Президента України про максимальне спрямування коштів на допомогу ЗСУ підтримав парламент. Відповідного до цього рішення, з жовтня 2023 року "військовий" ПДФО має зараховуватись до держбюджету.

Усім головам громад неодноразово говорив про обов'язкове виконання закону. Попереджав і про невідворотність покарання в разі його невиконання. Впевнений, що більше ні у кого не виникне бажання порушувати закон

- заявив Кравченко.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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