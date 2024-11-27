Госбюджет-2025 и повышение налогов: Шмыгаль рассказал, когда подпишут законы и что изменится

Законы О государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает УНН.

"Закон О государственном бюджете на 2025 год и закон об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны в ближайшие дни", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин уже обратился к президенту Украины относительно скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов.

"Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем. После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны", - рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны.

Кроме того, он напомнил, что в следующем году будет потрачено на армию более 2,2 трлн грн, что значительно больше, чем бюджет страны мирного времени.

По его словам, половина оборонного бюджета составляет зарплата наших защитников и защитниц. 739 млрд грн предусмотрено на производство и покупку военной техники и оружия. Почти 47 млрд грн направят на закупку дронов и 55 млрд грн — на модернизацию ОПК.

"Украина финансирует свою армию самостоятельно, а от партнеров привлекаем средства на гражданскую часть бюджета. Понимаем, из каких источников будут поступать эти средства и как будем покрывать все расходы. Социальная часть бюджета составляет почти 421 млрд грн. Цель — помочь людям, которые действительно в этом нуждаются", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что запущена уже программа "Зимняя поддержка".

"Продолжаем программу субсидий, на которую в следующем году запланировано 42 млрд грн. В марте 2025 года планируем провести индексацию пенсий. Это наше обязательство и одно из ключевых социальных условий. 10,5 млрд грн направим ветеранам, почти 200 млрд грн — в образовательную отрасль, а 217 млрд грн — в медицину", - рассказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что все запланированные на следующий год программы будут финансироваться и выполняться в полном объеме.

На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд грн

Дополнение

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов.

19 ноября Рада приняла госбюджет-2025.