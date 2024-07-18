Среди 95 освобожденных из российского плена украинских военных есть и защитник Украины из Броваров - Геннадий Кашпур. Во вражеском плену он находился с марта прошлого года, а защитника Украины с нетерпением ожидают дома. Об этом сообщил в своем tg-канале городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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"С марта прошлого года Защитник вместе с побратимами находился во вражеском плену. И наконец, после титанической работы соответствующих структур, Геннадий Константинович вернулся на родную землю! Гордимся мужеством и выдержкой нашего земляка!

Поздравляем с возвращением, радуемся вместе с родными и друзьями Воина! Впереди длительный период восстановления здоровья и реабилитации, но надеюсь в ближайшее время представится возможность лично засвидетельствовать Геннадию Константиновичу свое уважение", - написал Игорь Сапожко.

Напомним

Благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов из российского плена было 17 июля освобождено еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники. Таким образом, общее количество украинцев, освобожденных из российского плена с начала полномасштабного вторжения, достигло 3405.