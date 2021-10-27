Глава комиссии при СНБО считает, что пик COVID-19 в Украине будет через 7-10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине пик заболеваемости COVID-19 будет через 7-10 дней. Такой прогноз дал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.
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“Я думаю, что это еще не пик. По сравнению с другими пиками и динамикой распространения я думаю, что здесь можно согласиться с прогнозами НАН Украины. Я думаю, что пик будет через неделю - через 10 дней. Опять-таки говорю, что это зависит от агрессивности вируса. Дело в том, что, к счастью, в Украину вирус приходит позже, чем в другие страны”, - сказал Комиссаренко.
Дополнение
В НАН Украины прогнозируют, что в Украине в начале ноября может быть около 30 тыс. новых случаев COVID-19. Максимум с начала пандемии на сегодняшний день фиксировался в Украине на прошлой неделе - более 23 тысяч случаев в сутки.
Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская сообщала, что в Украине через две-три недели медицинская система будет перегружена.