Голова комісії при РНБО вважає, що пік COVID-19 в Україні буде за 7-10 днів

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“Я думаю, що це ще не пік. Порівнюючі з іншими піками і динамікою поширення, я думаю, що тут можна погодитись з прогнозами НАН України. Я думаю, що пік буде за тиждень - за днів 10. Знову-таки кажу, що це залежить від агресивності вірусу. Річ у тому, що, на щастя, до України вірус приходить пізніше, ніж в інші країни”, — сказав Комісаренко.

Доповнення

У НАН України прогнозують, що в Україні на початку листопада може бути близько 30 тис. нових випадків COVID-19. Максимум з початку пандемії на сьогодні фіксувався в Україні минулого тижня - понад 23 тисячі випадків за добу.

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська повідомляла, що в Україні через дві-три тижні медична система буде перевантажена.