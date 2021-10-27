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Вчені прогнозують, що на початку листопада в Україні може бути близько 30 тис. нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні на початку листопада може бути близько 30 тис. нових випадків COVID-19. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 жовтня — 9 листопада 2021 року, який оприлюднений на сайті НАН України, передає УНН.

Вчені прогнозують, що на початку листопада в Україні може бути близько 30 тис. нових випадків COVID-19

Цитата

“Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) протягом тижня 27 жовтня — 2 листопада 2021 року та 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) — протягом тижня 3–9 листопада 2021 року”, — йдеться у прогнозі.

Деталі

Повідомляється, що в останні два тижні захворюваність продовжувала зростати, хоча темпи цього зростання помітно знизилися.

“Кількість нових випадків хвороби зросла в 1,5 раза за 2 тижні, кількість позитивних результатів тестів ПЛР — у 1,7 раза, а нових госпіталізацій — у 1,47 раза. Смертність виросла майже вдвічі та вже перевищила максимуми весняної хвилі на 25%. На цьому тижні вже оновлено рекорд смертності й очікуються оновлення рекордів щоденних виявлень. Незважаючи на стійку тенденцію до зменшення темпів поширення, зростання триватиме ще щонайменше 1–2 тижні навіть при збереженні цієї тенденції”, — зазначається в прогнозі.

Вчені повідомляють, що за даними МОЗ щодо госпіталізацій серед вакцинованого та невакцинованого населення, інцидентність госпіталізацій серед повністю вакцинованих нижча на 87% порівняно з невакцинованими, а серед частково вакцинованих (однією дозою) — на 62%. Ці показники є оцінками ефективності повної та часткової вакцинації проти госпіталізацій.

“Спостережувана летальність майже не змінилася та перебувала у діапазоні від 2,7% до 2,9% для дат 4-5 тижнів тому, лікарняна летальність зросла у 1,5 раза, порівняно з літніми значеннями, й досягла максимуму за весь час спостережень — 18%”, — йдеться у прогнозі.

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що під час піку епідемії в Україні від COVID-19 можуть помирати більше тисячі людей в день.

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська заявляла, що в Україні через дві-три тижні медична система буде перевантажена.

В Україні зафіксовано вже 2,82 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 жовтня, — понад 22,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 692.

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