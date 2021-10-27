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Ученые прогнозируют, что в начале ноября в Украине может быть около 30 тыс. новых случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине в начале ноября может быть около 30 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 октября — 9 ноября 2021 года, обнародованном на сайте НАН Украины, передает УНН.

Ученые прогнозируют, что в начале ноября в Украине может быть около 30 тыс. новых случаев COVID-19

Цитата

“Среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20411 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября — 2 ноября 2021 года и 24242 (SEIR_U), 28929 — В течение недели 3-9 ноября 2021 года”, — говорится в прогнозе.

Детали

Сообщается, что за последние две недели заболеваемость продолжала расти, хотя темпы этого роста заметно снизились.

“Количество новых случаев болезни выросло в 1,5 раза за 2 недели, количество положительных результатов тестов ПЦР — в 1,7 раза, а новых госпитализаций — в 1,47 раза. Смертность выросла почти вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%. На этой неделе уже обновлен рекорд смертности и ожидается обновление рекордов ежедневных обнаружений. Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению темпов распространения, рост будет продолжаться еще не менее 1–2 недель даже при сохранении этой тенденции”, — отмечается в прогнозе.

Ученые сообщают, что по данным Минздрава относительно госпитализаций среди вакцинированного и невакцинированного населения, инцидентность госпитализаций среди полностью вакцинированных ниже на 87% по сравнению с невакцинированными, а среди частично вакцинированных (одной дозой) — на 62%. Эти характеристики являются оценками эффективности полной и частичной вакцинации против госпитализаций.

“Наблюдаемая летальность почти не изменилась и находилась в диапазоне от 2,7% до 2,9% для дат 4-5 недель назад, больничная летальность выросла в 1,5 раза по сравнению с летними значениями и достигла максимума за все время наблюдений — 18%”, — говорится в прогнозе.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что во время пика эпидемии в Украине от COVID-19 могут умирать более тысячи человек в день.

Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская заявляла, что в Украине через две-три недели медицинская система будет перегружена.

В Украине зафиксировано уже 2,82 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 октября, — более 22,5 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных исходов в сутки — 692.

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