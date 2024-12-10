Главой временного правительства Сирии стал аль-Башир

Мохамед аль-Башир назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии для переходного правительства до марта. Об этом аль-Башир заявил в телевизионном заявлении во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Мохаммед аль-Башир был назначен временным премьер-министром переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года.

Аль-Хадат пишет, что после назначения Мухаммеда аль-Башира правительство провело свои первые заседания в столице Дамаска в присутствии премьер-министра и бывшего премьер-министра Мухаммада аль-Джалали.

В знак того, что следующий этап начал складываться, Народная ассамблея объявила о своей поддержке воли народа построить "новую Сирию", а генеральный секретарь партии Баас Ибрагим Аль-Хадид сказал: "Мы будем продолжать поддерживать переходный этап в Сирии, направленный на защиту единства земли, людей, институтов и потенциала страны".

В 2021 году, после сирийского восстания против Башара Асада, аль-Башир присоединился к "рядам революционеров в военной сфере".

В период с 2022 по 2023 год Мухаммад аль-Башир занимал должность министра развития и гуманитарных вопросов, а затем и премьер-министра в "правительстве национального спасения" в Идлибе. То есть на территории, которую до свержения Асада и захвата Дамаска контролировала крупнейшая организация оппозиции ХТШ.

Дополнение

Телеканал Al Jazeera сообщал, что главой переходного правительства Сирии будет назначен Мухаммад аль-Башир.

Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в россию.