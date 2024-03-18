Главы иностранных дел ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального - СМИ

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали санкции из-за смерти заключенного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет "санкциям Навального". Официально они будут приняты в среду - написал Йозвяк в соцсети X.

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Ранее Йозвяк сообщил, что Европейский Союз готовит санкции против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

29 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент рф владимир путин.

Также в резолюции говорится, что лучший ответ кремлю - поддержка Украины.

Напомним

В москве 1 марта состоялось прощание и похороны российского политика Алексея Навального, который умер в 16 февраля в колонии.