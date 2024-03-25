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Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

Киев  •  УНН

25 марта 2024, 09:24  •  9346 просмотра

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Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, что заставило министра иностранных дел Польши обсудить инцидент с Генеральным секретарем НАТО.

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсудит нарушение ракетой воздушного пространства страны с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio. 

"Мы посоветуемся в канцелярии, я также поговорю с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом", - заявил Сикорский, отвечая на вопрос об инциденте с российской ракетой.  

Отвечая на вопрос о вызове российского посла, он сказал, что "мы будем требовать объяснений, но, вероятно, получим демагогию".

"Мы, конечно, выразим соболезнования и сочувствие семьям погибших (из-за стрельбы в ТЦ в россии - ред.), но в то же время мы предлагаем, чтобы вместо того, чтобы сеять террор в Украине, россия занималась террором у себя дома", - подчеркнул глава польского МИД. 

На вопрос журналистов, был ли российский посол уже официально вызван в МИД, Сикорский ответил: "И, пожалуйста, оставьте технические вопросы нам". 

Напомним,

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд. 

Польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.

Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши24 марта 2024, 13:55 • 102876 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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