Глава АРМА Дума перекладывает ответственность за провал с яхтой медведчука на предшественников и ОГП

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума перекладывает ответственность за провал с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука на предыдущих руководителей АРМА и Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Елена Дума в интервью BBC заявила, что яхта медведчука является "суперважным" активом для АРМА. В ответ на вопрос, почему же тогда ее не удалось за два года продать, глава АРМА вспомнила и предшественников, и Офис генерального прокурора.

Яхта - это дорогостоящий актив, приобретенный медведчуком в 2015 году за 200 млн евро. На самом деле, именно это и свидетельствует о том, что как раз после Революции достоинства состоялась такая дорогостоящая покупка, и происхождение этих средств уже для нас с вами понятно. И в июле (2023 года), когда я уже могла держать определения суда в руках, ознакомиться с ними, поднять все материалы, я поняла следующее - что с момента ареста яхты до моего назначения, к сожалению, никто ничего с этим не делал - заявила Дума.

По ее словам, сразу после ее назначения началась работа для продажи этого актива - от разработки механизма до избрания аукционного дома. Глава АРМА даже похвасталась самым главным результатом - и это не продажа яхты, как можно было подумать.

Самый главный результат - украинская АРМА достигла того, что выбран самый известный аукционный дом в мире, который имеет право реализовывать яхту. Им стала компания Troostwijk Auctions, которая зарегистрирована в Нидерландах и имеет покрытие в 175 странах. И мы радовались тому, что она имела филиал в Хорватии. Это означало, что она знает законодательство этой страны, что облегчит процесс - с гордостью отметила Дума.

Победитель конкурса потом отказался проводить аукцион, но это уже детали. Как отметила глава АРМА, это произошло из-за "безумного давления" со стороны адвокатов медведчука.

Но не только предшественники помешали Елене Думе продать яхту.

"Почему мы столкнулись со снятием ареста? Потому что продолжается уголовное производство. Я не буду комментировать эти юридические процедуры, которые не в моей компетенции. Это компетенция Офиса генерального прокурора. Но мы понимаем, что приговора нет, потому что медведчук находится возле своего кума, путина", - отметила она.

В то же время глава АРМА с уверенностью заявила, что агентство "точно сделало все правильно и даже больше".

Напомним

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже обратился в Нацполицию и Государственное бюро расследований с заявлениями о совершении преступлений Еленой Думой из-за, в том числе, затягивания продажи люксового актива медведчука.

А бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков заявил, что руководство АРМА не смогло должным образом распоряжаться яхтой Royal Romance экс-наредпа-предателя виктора медведчука из-за того, что использовало ее для пиара, а не для реального выполнения своих обязанностей.