Голова АРМА Дума перекладає відповідальність за провал з яхтою медведчука на попередників і ОГП

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума перекладає відповідальність за провал з продажем яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука на попередніх керівників АРМА та Офіс генерального прокурора, пише УНН.

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Олена Дума в інтерв’ю BBC заявила, що яхта медведчука є "суперважливим" активом для АРМА. У відповідь на питання, чому ж тоді її не вдалося за два роки продати, голова АРМА згадала і попередників, і Офіс генерального прокурора.

Яхта – це дороговартісний актив, придбаний медведчуком у 2015 році за 200 млн євро. Насправді, саме це і свідчить про те, що якраз після Революції гідності відбулася така дороговартісна покупка, і походження цих коштів вже для нас з вами зрозуміле. І в липні (2023 року), коли я вже могла тримати ухвали суду в руках, ознайомитися з ними, підняти всі матеріали, я зрозуміла наступне – що з моменту арешту яхти до мого призначення, на жаль, ніхто нічого з цим не робив - заявила Дума.

За її словами, відразу після її призначення почалася робота задля продажу цього активу – від розробки механізму до обрання аукціонного дому. Голова АРМА навіть похвалилася найголовнішим результатом – і це не продаж яхти, як можна було подумати.

Найголовніший результат – українська АРМА досягла того, що обрано найвідоміший аукціонний дім у світі, який має право реалізовувати яхту. Ним стала компанія Troostwijk Auctions, яка зареєстрована в Нідерландах і має покриття в 175 країнах. І ми раділи тому, що вона мала філію в Хорватії. Це означало, що вона знає законодавство цієї країни, що полегшить процес - з гордістю зазначила Дума.

Переможець конкурсу потім відмовився проводити аукціон, але то вже деталі. Як зазначила голова АРМА, це сталося через "шалений тиск" з боку адвокатів медведчука.

Але не лише попередники завадили Олені Думі продати яхту.

"Чому ми стикнулися зі зняттям арешту? Тому що триває кримінальне провадження. Я не буду коментувати ці юридичні процедури, які не в моїй компетенції. Це компетенція Офісу генерального прокурора. Але ми розуміємо, що вироку немає, тому що медведчук перебуває біля свого кума, путіна", - зазначила вона.

Водночас голова АРМА з впевненістю заявила, що агентство "точно зробило все правильно і навіть більше".

Нагадаємо

Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою. Екснардеп Ігор Мосійчук навіть звернувся до Нацполіції та Державного бюро розслідувань з заявами про скоєння злочинів Оленою Думою через, у тому числі, затягування продажу люксового активу медведчука.

А колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков заявив, що керівництво АРМА не змогло належним чином розпоряджатися яхтою Royal Romance екснаредпа-зрадника віктора медведчука через те, що використовувало її для піару, а не для реального виконання своїх обов’язків.