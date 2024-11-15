Гетманцева должна проверить СБУ. Соучредитель "Конкорда" Елена Соседка заявила о его возможных связях с фсб рф

Акционеры банка "Конкорд" призывают Службу безопасности Украины проверить деятельность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на предмет связей с российским фсб. Соответствующее обращение опубликовала соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка, пишет УНН.

Контекст

Гетманцев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором публично обвинил владельцев банка "Конкорд" в мошенничестве. Он также заявил, что якобы против них было открыто уголовное дело, а потом, по его словам, его закрыли. Также он призвал ОГП открыть дело против владельцев "Конкорда" и пообещал инициировать заседание соответствующей временной следственной комиссии (ВСК) в парламенте.

"Мы, акционеры "Конкорда" обращаемся в Офис генпрокурора и в СБУ с просьбой проверить потенциального мошенника и, как утверждают СМИ, агента фсб Даниила Гетманцева", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

Она, в частности, напомнила, что Гетманцев долгое время работал помощником нардепа Александра Сивковича, который, по данным правоохранителей, подозревается в государственной измене и является агентом фсб рф. Кроме того Елена Соседка отметила, что в налоговой работает протеже Гетманцева. Бывший помощник главы налогового комитета Рады Евгений Сокур сейчас исполняет обязанности заместителя главы ГНС Украины, против которого расследуется уголовное дело.

По словам Елены Соседки, Гетманцев игнорирует вопрос о том, почему Сокур продолжает работать в налоговой, несмотря на уголовное производство против него. По версии следствия, действия Сокура в должности и.о. заместителя председателя ГНС повлекли тяжкие последствия для общества "Укртатнафта", а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

"Он (Гетманцев - ред.) откровенно врет, когда говорит о каких-то уголовных делах против акционеров „Конкорда", которых никогда не было и нет. Обвиняя нас в мошенничестве, он пытается убедить в этом не только себя, но и общество. Но при этом Гетманцев молчит об уголовном деле против своего протеже в налоговой Евгения Сокура, который в самое тяжелое время для страны и армии, по данным следствия, был причастен к срыву поставки топлива для военных. Разве это не предательство?" - написала Елена Соседка.

Кроме того, она напомнила, что многие СМИ обвиняют Гетманцева, что он прячет "грязные, а возможно и награбленные средства" в сетях маминого бизнеса. "Мы не исключаем, что именно он обдирает и топчет бизнес и залезает в карманы украинцев. Почему он не объясняет, откуда у его родственников огромное состояние?" - поинтересовалась Елена Соседка.

В то же время, она не исключает, что именно Гетманцев стоял за идею незаконного лишения "Конкорда" банковской лицензии. И сейчас, по словам Соседки, нардеп делает все, чтобы затянуть налоговую проверку банка.

"Этот приспешник Сивковича, схематозник и, видимо, взяточник (здесь место для расследований ГБР) решил под маской поборника зла уничтожить банк, который честно работал на рынке более 17 лет. С высокой вероятностью, именно его идеей было лишить "Конкорд" лицензии, считаем, что именно он дал указания налоговикам начислить штрафы на десятки миллиардов гривен. Почему он не объясняет, в каком бреду, возможно нетрезвом, ему пришли в голову эти суммы? Почему Гетманцев молчит о том, что вероятно именно по его указанию налоговая затягивает проверку нашего банка, пока он истерически, видимо, пытается найти хоть какие-то причины, чтобы начислить нафантазированные им штрафы?" - спросила Елена Соседка.

Также она напомнила, что Гетманцев неоднократно давил на суд. Речь о нескольких сообщениях Гетманцева, в которых он призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился к Высшему совету правосудия и Офису генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

"Гетманцев уже настолько уверен в своей безнаказанности и абсолютной власти, что публично позволяет себе указывать правоохранителям и судьям, что и как им делать. Он позволяет себе определять, кто преступник, кто не украинец и унижать женщин. Почему он молчит о том, как пытался влиять на судей? Почему он не рассказывает, что в своем давлении зашел так далеко, что судьи уже просят их защитить?" - спросила Елена Соседка.

По ее словам, нардеп обходит тему того, что ликвидация банка "Конкорд" была незаконной.

"Почему Гетманцев молчит о том, что суд встал на сторону "Конкорда", потому что ликвидация нашего банка, которую, вероятно, он выполнил руками Нацбанка, была незаконной? Почему он не говорит о том, что от сумм штрафов, которые, скорее всего, он приказал нам выписать, теряли сознание не только налоговики, но и представители Фонда гарантирования вкладов? Неужели он настолько прожорлив, что суды больше для него не авторитет? И наконец, почему вы, неуважаемый господин Гетманцев, борясь с игорным бизнесом, не рассказываете обществу, что сами к нему причастны?" - поинтересовалась Елена Соседка.

Она подчеркнула, представители банка "Конкорд" готовы приходить на каждое заседание ВСК, которую хочет создать Гетманцев, "потому что уверены, что в результате расследования он выйдет сам на себя".

Напомним

Ранее по материалам СБУ и ГБР его действия Сивковича квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц)

"Поскольку Сивкович скрывается на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - указали в СБУ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.