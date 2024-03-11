ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:31  •  11205 просмотра

Read in English

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обвинила председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он назвал акционеров банка "мошенниками" и "неукраинцами" и дал указание преследовать их, несмотря на отсутствие уголовных производств против них.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, и давал указания их преследовать во время заседания комитета. Об этом сообщила соучредитель банка Елена Соседка, передает УНН.

"Гетманцев уже настолько обнаглел, что назвал нас - акционеров "Конкорда" мошенниками и не украинцами. Он не постеснялся вице-премьера, главу НБУ и других депутатов и давал прямые указания нас преследовать. Но за что? Против нас и нашего банка нет ни одного уголовного производства ни в одном правоохранительном органе Украины", - написала Соседка в Facebook.

По ее словам, это произошло во время заседания налогового комитета ВР 2 февраля этого года.

Тех банков, которые несмотря на войну воровали у государства деньги, создавая крупные финансовые мошеннические схемы, вроде "Айбокса" и "Конкорда". И здесь очень важно, чтобы вы отработали таким образом, чтобы не только удовлетворить требования их кредиторов, физлиц, это понятно, вы и так это сделаете, но и привлечь к ответственности тех мошенников, которые за этими финансовыми учреждениями стоят и, которые позволяли себе миллиарды денег выводить из-под налогообложения, воровать их у нашей армии. Это за гранью добра и зла. Это люди, которые мне кажется не украинцы точно. Я не знаю люди ли, но не украинцы точно. Поэтому на это обратите, пожалуйста, внимание это очень важно, чтобы довести эти дела до логического завершения и предоставить правоохранителям любое содействие, и фискальным органам любое содействие в привлечении к ответственности и взыскании с виновных лиц убытков, которые были причинены государству

- сказал Гетманцев на заседании, видео которого опубликовала Соседка.

В то же время она подчеркнула, что против акционеров "Конкорда" нет ни одного уголовного производства ни в одном правоохранительном органе.

По ее словам, акционеры "Конкорда" отдавали большую часть прибыли своего банка на ВСУ и продолжают это делать.

Это мы отдали 135 млн грн помощи армии и подтверждением этому являются многочисленные благодарности и награды от военных. А что в это время делали вы, господин Гетманцев? Спасали мамино состояние? Кто дал вам право судить о том, кто больший украинец? Кто дал вам право определять, какому бизнесу работать? Кто дал вам право раздавать указания по уничтожению "Конкорда"? Неужели вас так задело то, что наш банк всеми силами приближал нашу победу над Россией или возможно это не нравилось вашему руководителю Сивковичу?

- написала Соседка.

Соосновательница "Конкорда" предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание комитета и сказать ей в лицо, что акционеры банка не украинцы.

"Я готова ответить на любой ваш вопрос", - добавила Соседка.

Напомним,

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует. 

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
facebookFacebook
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  91616 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  100912 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  186325 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176416 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172838 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  245803 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102593 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110966 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112445 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108849 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Новости по теме
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

  •  11205 просмотра
Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

  •  12825 просмотра
На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

  •  12982 просмотра
За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

  •  11902 просмотра
Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

  •  10621 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

  •  14983 просмотра
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

  •  12970 просмотра
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

  •  10787 просмотра
В Италии выступили против отправки войск в Украину

В Италии выступили против отправки войск в Украину

  •  14650 просмотра
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

  •  13905 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  33453 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116661 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  98990 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

  •  66861 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

  •  49649 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116661 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  212782 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  214606 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  245803 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  239819 просмотра

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обвинила председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он назвал акционеров банка "мошенниками" и "неукраинцами" и дал указание преследовать их, несмотря на отсутствие уголовных производств против них.

Экономика •   •  11205 просмотра
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Канцлер Германии Шольц отверг предложение Папы Франциска о "белом флаге" в войне в Украине, утверждая, что Украина защищается от российской агрессии при международной поддержке.

Война •   •  12825 просмотра
Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

24-летний мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки и ноги, травмы шеи и туловища, подорвавшись на российской мине в поле возле села Андреевка Херсонской области, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Война •   •  12982 просмотра
На Херсонщине 24-летний мужчина подорвался на российской мине

За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю саперы Харьковской области обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предмета. Всего с начала войны было обезврежено почти 90 тыс. взрывоопасных предметов.

Война •   •  11902 просмотра
За прошедшую неделю саперы на Харьковщине обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предметов

Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей завершился почти единодушной поддержкой Си Цзиньпина, что ещё больше укрепило его власть как основного лидера правящей Коммунистической партии.

Новости Мира •   •  10621 просмотра
Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

Столтенберг приветствовал значительную военную поддержку Украины со стороны Германии, включая передовые системы противовоздушной обороны, боевые танки и боеприпасы, и подтвердил право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, в то время как союзники предоставляют системы дальнего радиуса действия, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  14983 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Общество •   •  12970 просмотра
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

За прошедшую неделю в Харьковской области три человека погибли в пожарах и еще трое - под завалами, а четверо были спасены из пожаров и двое - из-под завалов.

Криминал и ЧП •   •  10787 просмотра
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

В Италии выступили против отправки войск в Украину

Италия выступает против ввода западных войск в Украину, отдавая предпочтение дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны вместо ее эскалации.

Война •   •  14650 просмотра
В Италии выступили против отправки войск в Украину

Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

Служба безопасности задержала на Харьковщине еще одну информаторку разведки рф, которая с марта 2022 года сотрудничала с российской военной разведкой, собирая разведданные о передвижении украинских военных и корректируя российские ракетные удары по городу Изюм.

Война •   •  13905 просмотра
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки