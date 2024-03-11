Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, и давал указания их преследовать во время заседания комитета. Об этом сообщила соучредитель банка Елена Соседка, передает УНН.

"Гетманцев уже настолько обнаглел, что назвал нас - акционеров "Конкорда" мошенниками и не украинцами. Он не постеснялся вице-премьера, главу НБУ и других депутатов и давал прямые указания нас преследовать. Но за что? Против нас и нашего банка нет ни одного уголовного производства ни в одном правоохранительном органе Украины", - написала Соседка в Facebook.

По ее словам, это произошло во время заседания налогового комитета ВР 2 февраля этого года.

Тех банков, которые несмотря на войну воровали у государства деньги, создавая крупные финансовые мошеннические схемы, вроде "Айбокса" и "Конкорда". И здесь очень важно, чтобы вы отработали таким образом, чтобы не только удовлетворить требования их кредиторов, физлиц, это понятно, вы и так это сделаете, но и привлечь к ответственности тех мошенников, которые за этими финансовыми учреждениями стоят и, которые позволяли себе миллиарды денег выводить из-под налогообложения, воровать их у нашей армии. Это за гранью добра и зла. Это люди, которые мне кажется не украинцы точно. Я не знаю люди ли, но не украинцы точно. Поэтому на это обратите, пожалуйста, внимание это очень важно, чтобы довести эти дела до логического завершения и предоставить правоохранителям любое содействие, и фискальным органам любое содействие в привлечении к ответственности и взыскании с виновных лиц убытков, которые были причинены государству - сказал Гетманцев на заседании, видео которого опубликовала Соседка.

В то же время она подчеркнула, что против акционеров "Конкорда" нет ни одного уголовного производства ни в одном правоохранительном органе.

По ее словам, акционеры "Конкорда" отдавали большую часть прибыли своего банка на ВСУ и продолжают это делать.

Это мы отдали 135 млн грн помощи армии и подтверждением этому являются многочисленные благодарности и награды от военных. А что в это время делали вы, господин Гетманцев? Спасали мамино состояние? Кто дал вам право судить о том, кто больший украинец? Кто дал вам право определять, какому бизнесу работать? Кто дал вам право раздавать указания по уничтожению "Конкорда"? Неужели вас так задело то, что наш банк всеми силами приближал нашу победу над Россией или возможно это не нравилось вашему руководителю Сивковичу? - написала Соседка.

Соосновательница "Конкорда" предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание комитета и сказать ей в лицо, что акционеры банка не украинцы.

"Я готова ответить на любой ваш вопрос", - добавила Соседка.

Напомним,

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует.

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.