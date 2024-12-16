GET Business Festival объединил украинский бизнес ради развития во время войны

12 декабря GET Business Festival объединил опыт более 100 бизнес-лидеров, которые на трех сценах обсуждали стратегии развития, инновации и партнерские программы, передает УНН.

1400 участников присоединились к интенсивному обучению и нетворкингу в UNIT.City.

Ведущими фестиваля стали топовые ведущие 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2 и ТЕТ, главной сцены - Юрий Горбунов и Руслан Шарипов, сцену "Бизнес-кейсы" вели Максим Сухенко и Екатерина Нестеренко. На сцене "Маркетинговые стратегии" ведущими были Никита Добрынин и Ирина Прокофьева.

Мероприятие началось с открытого интервью на сцене с Даниилом Гетманцевым, председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он ответил на самые горячие вопросы предпринимателей по налогам и поделился достижениями по детенизации экономики.

Важную дискуссию о возможностях евроинтеграции провели Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам госвласти и председатель партии "Слуга народа", Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины, Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ, и Игорь Лиски, основатель EFI Group. Модератор - Наталья Микольская, исполнительный директор Diia.City United.

Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия, бизнес-коуч, рассказал о перспективных нишах для старта бизнеса, а Павел Матияш, СЕО Activitis и онлайн-сервиса eDilo, объяснил, как оплата частями меняет правила игры для бизнеса.

Значительное внимание привлекла панель об искусственном интеллекте под модерацией Татьяны Шерман, руководителя по маркетингу и коммуникациям Академии ДТЭК. В дискуссии приняли участие Александр Краковецкий, CEO DevRain, CTO DonorUA, Владимир Красотин, директор по цифровой трансформации фармацевтической компании "Лидерная", Андрей Железняк, директор Big Datа "Киевстар", Дмитрий Самолюк, Head of Digital телеканалов "М1-Украина" и "М2-Украина", и Ольга Кронда, начальник департамента развития инноваций IP-офиса.

Об эффективности партнерских программ дискутировали под модерацией Сергея Кости, маркетинг-директора Bolt в странах Центральной, Восточной Европы и Азии: Евгений Янович, актер, ведущий шоу "20:23", Ольга Дивущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters, Co-founder Paint digital Agency, Екатерина Жураковская, директор по маркетингу БФК Gulliver, Антон Бокий, Chief Marketing Officer INTERTOP Ukraine, и Алена Горковенко, Marketing Team Manager, OLX Ukraine and CA.

Социальные проекты бизнеса во время войны обсудили: Яна Ляхович, руководитель департамента корпоративных и интегрированных коммуникаций 1+1 media, Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine, Валерия Татарчук, основательница БФ "ТВОЯ ОПОРА", Маша Пронина, Head of marketing сети супермаркетов "ЭКО МАРКЕТ", Александра Гайворонская, директор Департамента развития и партнерств "Вернись живым", Александра Ковтуненко, CSR Communications Manager "Киевстар". Модератор - Юлия Соцкая, руководитель PR БФ "Вернись живым".

Тарас Маципура, вице-президент по маркетингу PJSC Carlsberg Ukraine отметил, что социальная ответственность становится не просто обязанностью, а настоящим конкурентным преимуществом.

Вызовы энергетической отрасли рассмотрели: Ольга Рыбачук, управляющий директор Elementum Energy, Александр Клепалов, и. о. СЕО в Atmosfera, Владимир Перегудов, старший координатор проекта GIZ, Александр Кисилев, советник генерального директора АО "Энергетическая компания Украины", Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка, и Игорь Тынный, владелец IVT group.

Вячеслав Полиновский, CEO онлайн-академии GoITeens, представил успешный кейс создания EdTech-продукта, а Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов WOW Corporation, раскрыла тему важности мечты в бизнесе.

Виктор Иванченко, Head of Strategy &R&D Megapolis, проанализировал тенденции OOH-рынка. Макс Нефедов, директор по инновационным решениям Киевской школы экономики, поделился комплексной стратегией поддержки государством МСП.

В панели, посвященной финансам, приняли участие: Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу Страховой компании ИНГО, Ирина Староминская, CEO Universal Bank, Екатерина Рожкова, первый заместитель главы НБУ, и Татьяна Тимченко, финансовый директор "Новой почты".

Демографические вызовы и решения обсудили: Олег Давыденко, директор по корпоративным коммуникациям Группы "Метинвест", Илона Пасечник, директор/HRD "АЛВИВА УКРАИНА" управляющей компании ALVIVA GROUP, Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, Тимофей Брик, ректор Университета "Киевская школа экономики", Надежда Крыжановская, главный врач, кофаундер Preventa. Модератор - Оксана Рудюк, PR-директор American University Kyiv.

Организаторы, Delo.ua и Ekonomika+, благодарят партнеров мероприятия: генерального партнера - OLX; главных партнеров - ПриватБанк и "Киевстар"; генерального информационного партнера - 1+1 media; гостеприимных партнеров - UNIT. City и ДТЭК Академии; кофейному партнеру - Foundation Coffee Roasters; водному партнеру - "Моршинской"; вкусному партнеру - Lantmannen Axa; сладким партнерам - "КиевХлебу" и Tarta; алкогольным партнерам - Jack Daniel's и Nemiroff; винному партнеру - Maison Castel; партнерам трансляции - "Киевстар ТВ" и Microff.

Также организаторы выражают благодарность медиапартнерам: компаниям Megapolis, ADV.EXPERT, БФК Gulliver, InfoVision, BC Media, StarLight Media, "Освіта Дивосвіт", Hurma; телеканалам "МИ Украина", "МИ Украина плюс", ICTV 2, "Киев 24", "Эспрессо", "Апостроф"; онлайн-ресурсам УНН, "Коммерсант Украина", Liga Zakon, HiTech. Expert, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "Апостроф", "Главком", "Деловая столица", UA.news, TrueUA, Marketer.ua, Founder, "Экономист", XSPORT, 44.ua, Postfactum, "Первый бизнесовый", CASES, Logist.FM, HR Liga, "Охрана труда", "ШоТам", Европейской Бизнес Ассоциации и Ассоциации креативных индустрий Украины.