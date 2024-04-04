Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил в четверг о реорганизации вооруженных сил страны, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне агрессии рф. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

"Поскольку россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая угрожающая ситуация", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, цель модернизации немецкой армии заключается в том, чтобы "реструктурировать бундесвер таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны".

Как сообщается, новые вооруженные силы Германии будут состоять из четырех родов войск - традиционных армии, флота и ВВС, а также нового рода войск - кибернетических и информационно-космических. Также будут созданы оперативные и вспомогательные командования.

Новое кибернетическое подразделение будет отвечать за борьбу с гибридными угрозами, а также за выполнение тактических задач, таких как ведение радиоэлектронной борьбы.

Армия теперь будет охватывать силы внутренней безопасности, а ВВС будут следить за состоянием своих самолетов - функция, которую ранее выполняло министерство обороны.

По словам Писториуса, он ожидает, что изменения будут введены в действие в ближайшие месяцы.

Министр также сказал: "Мы рассмотрели вопрос о восстановлении обязательной военной службы", хотя сейчас этот вопрос не рассматривается.

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