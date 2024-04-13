Германия призывает своих граждан покинуть Иран

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рф оккупировала Богдановку и продвинулась в районе Часового Яра, Новокалиново и Тоненького.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.
Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters
Четыре танкера с российской нефтью и нефтепродуктами застряли в море после того, как США ввели новые санкции против Ирана, что свидетельствует об усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также об усилиях Запада, направленных на то, чтобы помешать их доходам.
Китай оказывает значительную военную помощь рф: микроэлектроника, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет
Китай оказывает значительную военную помощь рф в ее войне против Украины, включая беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки, станки и другие критические материалы для оборонного производства, по словам высокопоставленных американских чиновников.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено
Завершено расследование по факту попытки подкупа Вице-премьер-министра по вопросам реконструкции путем предложения 2% от площади будущих жилых домов в качестве взятки.
Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда
71,78% выпускников бакалавриата продолжают обучение для получения второго высшего образования, что превышает европейские стандарты и свидетельствует об отсутствии привлекательных возможностей трудоустройства для недавних выпускников.
Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины
Страна-террорист вербует заключенных женщин для участия в войне против Украины, обещая им денежное вознаграждение и возможность вернуться домой.
"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника
Байден предостерег Иран от нападения на Израиль, подчеркнув обязательства США защищать Израиль от любой потенциальной иранской агрессии.
Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне
Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.