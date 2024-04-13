Германия призывает своих граждан покинуть Иран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  117000 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  141659 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123689 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135865 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161178 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139648 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134310 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117738 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Германия призывает своих граждан покинуть Иран из-за риска арестов, допросов и длительного заключения на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

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Германия призывает своих граждан покинуть Иран

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рф оккупировала Богдановку и продвинулась в районе Часового Яра, Новокалиново и Тоненького.

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Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.

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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области

Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Четыре танкера с российской нефтью и нефтепродуктами застряли в море после того, как США ввели новые санкции против Ирана, что свидетельствует об усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также об усилиях Запада, направленных на то, чтобы помешать их доходам.

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Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Китай оказывает значительную военную помощь рф: микроэлектроника, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет

Китай оказывает значительную военную помощь рф в ее войне против Украины, включая беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки, станки и другие критические материалы для оборонного производства, по словам высокопоставленных американских чиновников.

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Китай оказывает значительную военную помощь рф: микроэлектроника, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет

Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено

Завершено расследование по факту попытки подкупа Вице-премьер-министра по вопросам реконструкции путем предложения 2% от площади будущих жилых домов в качестве взятки.

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Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено

Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда

71,78% выпускников бакалавриата продолжают обучение для получения второго высшего образования, что превышает европейские стандарты и свидетельствует об отсутствии привлекательных возможностей трудоустройства для недавних выпускников.

Общество •   •  8624 просмотра
Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда

Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины

Страна-террорист вербует заключенных женщин для участия в войне против Украины, обещая им денежное вознаграждение и возможность вернуться домой.

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Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины

"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника

Байден предостерег Иран от нападения на Израиль, подчеркнув обязательства США защищать Израиль от любой потенциальной иранской агрессии.

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"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника

Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.

Экономика •   •  12338 просмотра
Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне