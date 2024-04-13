Из-за риска эскалации Германия призывает своих граждан покинуть Иран. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Германии, ситуация между Ираном и Израилем может внезапно обостриться и немцы могут быть задержаны или даже заключены в стране на длительное время. Следовательно, Германия призывает своих граждан покинуть Иран.

Граждане Германии находятся под конкретным риском быть произвольно арестованными и допрошенными, а также получить длительные сроки заключения. Граждане с двойным иранским и немецким гражданством особенно рискуют - Министерство иностранных дел Германии.

Однако, по данным министерства, ни один из воздушных, наземных и морских транспортных путей не является безопасным.

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