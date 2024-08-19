Германия не предоставит Украине военную помощь на 3,87 млрд евро из-за споров внутри правительства ФРГ - BILD
Киев • УНН
Из-за споров в правительстве Германии Украина потеряла военную помощь на 3,87 млрд евро. Министерства финансов и обороны обвиняют друг друга, а канцлера Шольца - в запрете подавать финансовые требования.
Из-за споров в правительстве Германии Украина потеряла военную помощь на 3,87 млрд евро. В правительстве ФРГ обвиняют в кризисе канцлера Олафа Шольца из-за якобы «запрета» Минобороны страны направлять подготовленные финансовые требования по поддержке Украины в Минфин. Об этом пишет BILD, передает УНН.
Как ранее сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий Минфин сообщил коллегам из Минобороны, что ФРГ больше не может финансировать новую поддержку Украины.
В ответ на запрос BILD в Минфине страны заявили, что «готовы изучить предоставление дополнительных средств в короткие сроки», если о них будет «конкретно и прозрачно сообщено». Впрочем, по их словам, «министерство финансов пока не получило ни одного конкретного доклада о материальных потребностях, поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть осуществлены».
Источники BILD в правительстве обвиняют в кризисе канцлера ФРГ Олафа Шольца. По их словам, его канцелярия «запретила» Минобороны страны направлять подготовленные финансовые требования в Минфин.
В Минобороны обвиняют в проблеме коллег-финансистов. По словам военных, из-за них «не могут быть реализованы более 30 мероприятий, которые были высокоприоритетными для Украины, на общую сумму более 3 млрд евро».
По данным BILD, еще в середине мая Минобороны запросило «чрезмерные расходы» на Украину в этом году на 3,87 млрд евро. Среди них 1,3 млрд на запчасти, 600 млн на артиллерийские боеприпасы и по 0,5 млрд на дроны и бронетехнику.
Как пишет BILD, значительная часть материалов, необходимых для запрошенных в мае поставок, уже продана и не доступна для Украины в этом году.
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