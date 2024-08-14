ФРГ готовит гуманитарную помощь Украине к зиме

В Киев прибыла глава немецкого Агентства технической помощи (THW) Сабине Лакнер для обсуждения гуманитарной помощи Украине на зиму. Об этом сообщило немецкое ведомство, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как сообщается, Агентство уже направило Украине гуманитарную помощь на сумму более 120 миллионов евро и будет продолжать поддержку.

"Мой визит убеждает меня в том, что наша поддержка народа Украины не должна уменьшаться", - заявила Лакнер.

Во время визита в Украину, который продлится несколько дней, Лакнер намерен встретиться с представителями министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, во время встреч будут обсуждаться дальнейшие поставки гуманитарной помощи Украине. Основное внимание будет направлено на зиму, когда люди в первую очередь будут нуждаться в отопительных приборах.

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