Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отменять ограничения на обстрелы российской территории, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО. По его словам, Германия поддерживает Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все решения взвешены.

Об этом Шольц заявил на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, цитирует DW, передает УНН.

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Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между РФ и НАТО - сказал Шольц.

Он отметил, что Германия четко объяснила, какие типы вооружения она может поставлять Украине, а какие нет. Также, по его словам, Украина получила разрешение на использование некоторого оружия, которое передается Германией по территории РФ, но только в приграничных районах вблизи Харьковской области. Кроме того, Шольц заявил, что Германия не будет направлять своих военных в Украину и отметил необходимость поддержки процессов, которые приведут к миру в Украине.

Напомним,

Олаф Шольц отклонил призыв Президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины.