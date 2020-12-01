Геращенко о ситуации на Закарпатье: призывы к этнической ненависти недопустимы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Призывы к этнической ненависти в отношении венгерского меньшинства являются недопустимыми. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
“После того, как на заседании одного из сельских советов на Закарпатье этнические венгры спели после гимна Украины гимн Венгрии, началось раздувание и призывы к этнической ненависти к венгерскому меньшинству на Закарпатье. Это недопустимо, Конституция Украины говорит о том, что все граждане Украины равны, независимо от национальности”, — сказал Геращенко.
Он отметил, что статья 161 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, а за призывы к насилию предусматривает до 5 лет лишения свободы.
“Сейчас мы открыли дело по ст. 161 и ищем того молодого человека, который или как провокатор, или по своим убеждениям решил нарушить Уголовный кодекс”, — сказал заместитель главы МВД.
Напомним, в Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.
Отметим, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.
Добавим, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто сегодня вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Принимал посла — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.